Hac kayıt ödemeleri hangi bankaya yatırılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Hac kayıt ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Kayıt için hacı adaylarından istenen tutar şu bankalar üzerinden yatırılıabilecek; Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.