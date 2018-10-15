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Hac kayıt ödemeleri hangi bankaya yatırılacak?

Kutsal topraklara gidip hacı olmak isteyen milyonlarca Müslüman yeni dönemde hac kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Diyanet ilk defa hac için kayıt yaptıracak hacı adayları için aralık ayını işaret etti. Hac ön kayıt ücreti olan 20 bin TL’yi hangi bankalara yapıtılacak?

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:12
Hac kayıt ödemeleri hangi bankaya yatırılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Hac kayıt ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Kayıt için hacı adaylarından istenen tutar şu bankalar üzerinden yatırılıabilecek; Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:12
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