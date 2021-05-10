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Dünya Hac için özel sağlık şartları neler? 2021 hac şartları, kontenjanları
Dünya

Hac için özel sağlık şartları neler? 2021 hac şartları, kontenjanları

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için her yıl kutsal topraklara hacı olmak için gidiyor. Ancak korona salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yurtdışıdaki hacı adayları hac ibadetini yerine getiremedi. 2020 yılı için Türkiye’ye 80 bin kontenjan ayrılmıştı. Diyanet 2020 yılı hac kurasında ismi çıkanları hakları 2021 yılına devredileceğini duyurmuştu. Ramazan ayanın sonlarına geldiğimiz şu günlerde bu sene haccın olup olmayacağı sorgulanmaya devam edilirken, 2021 haccı için Arabistan’dan son dakika açıklaması geldi. 2021 yılı haccı için özel şartların aranacağı açıklandı. Peki hac için özel sağlık şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:27:00 - 2021-05-10 16:33:44
Hac için özel sağlık şartları neler? 2021 hac şartları, kontenjanları

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu. Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

2021 hac kontenjanı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu. Erbaş "İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek" dedi. Erbaş, “Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5’te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye’de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek” dedi.

Hac için özel sağlık şartları neler?

Suudi Arabistan'da Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere COVID-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, iki doz aşı olmuş, aşı olmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve hastalığı geçirip iyileşmiş olmak üzere toplam üç kategorideki kişilerin bağışıklık kazanmış kabul edileceğini belirtmişti.

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