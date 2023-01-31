Hac ibadeti için ön kayıtlar başladı

HAC ibadetinin önemine vurgu yapan DİTİB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, “İslam dininin temel ibadetlerinden birisi olan hac, imkânı olan her Müslüman’ın, belirli bir zaman içinde Kabe’yi, Arafat ve Mina’yı ziyaret ederek belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadettir. Hac ibadetinin diğer ibadetlerden farklı olarak organizasyon boyutu bulunmaktadır. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac Ibadeti ve organizasyonu konusunda yarım asrı aşkın tecrübe ve birikimiyle Almanya’dan hacca gidecek Müslümanların işlemleri konusunda DİTİB’e her türlü desteği sağlayacaktır” dedi. 2023 yılı hac ön kayıtlarının 30 Ocak’ta başlayacağını belirten Kuzey, Hac organizasyonu ile ilgili detaylı bilgiye www.hacumre.eu internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini ve ön kayıtların elektronik ortamda din görevlileri aracılığıyla yapılacağını kaydetti. Haccın yerine getirilebilmesi konusunda sağlığın önemine dikkati çeken Kuzey, ilgili şartları taşıyan ve sağlıklı hacı adayları için 65 yaş sınırlamasının kaldırıldığını dile getirdi.

PASAPORT TARİHLERİNE DİKKAT

Kovid-19 ve benzeri aşılarla ilgili konularda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın kriterlerine göre bilgi verileceğini ifade eden Kuzey, şöyle devam etti: “Öngörülen hac organizasyonun 15 Haziran-08 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Hacı adaylarının pasaport geçerlilik süresi 01.02.2024 tarihinden sonra olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti pasaport sahibi dışında olanlarla ilgili Suudi Arabistan’ın açıklayacağı şartlar beklenmektedir. Türkiye’den birinci derece akraba (anne, baba, eş, çocuk) götürülebilecek. Ancak bu kişilerin Türkiye’de 2023 hac kurasına katılmış olmaları gerekmektedir. Bu konuda kontenjan sınırlı olup, başvuru sırasına göre öncelik verilecektir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’ndan herhangi bir karar çıkması halinde hacı adaylarımızla paylaşılacak. Ancak gerekli şartları taşıyanlar kesin kayıt yapabileceklerdir. Hac ücreti de bilahare ilan edilecektir.”