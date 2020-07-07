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Hac hakkı ertelenebilecek mi? Hac hakkı iptal edilir mi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır" demişti. Peki, 2020 yılında hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları 2021'de hacca gitmek zorunda mı? Hac hakkı ertelenebilir mi? Hac hakkı iptal edilir mi? İşte Diyanet'in son dakika açıklaması...

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:31:00 -
Hac hakkı ertelenebilecek mi? Hac hakkı iptal edilir mi?

Hac hakkı ertelenebilir mi?

Diyanet'ten yapılan açıklamada "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek'' denildi.

Diyanet'ten yapılan açıklama şu şekilde; "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek.

2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek."

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