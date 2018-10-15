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Hac başvuru ve kayıtları nasıl yapılacak?

Diyanet 2019 hac kayıtları için takvimi açıkladı. Durumu yerinde olan ve İslam’ın belirlediği şartlar doğrultusunda mala sahip olan Müslümanlar bu yıl dini vecibelerine yerine getirebilmek için hac kayıt tarihini merak ediyor. Kuraya katılacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açacağı hac kayıtları için başvuruda bulunacak. Peki, hac kayıtları nasıl yapılacak? Hac başvuru ne zaman?

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:19
Hac başvuru ve kayıtları nasıl yapılacak?

Diyanet 2019 hac kayıtları için takvimi açıkladı. Durumu yerinde olan ve İslam’ın belirlediği şartlar doğrultusunda mala sahip olan Müslümanlar bu yıl dini vecibelerine yerine getirebilmek için hac kayıt tarihini merak ediyor. Kuraya katılacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açacağı hac kayıtları için başvuruda bulunacak. Peki, hac kayıtları nasıl yapılacak? Hac başvuru ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığın “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:19
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