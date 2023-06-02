Habur Sınır Kapısı’nda kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı!

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlardan ilki, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir minibüste gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucu minibüs şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde araçta birçok noktada şüpheli yoğunluk tespit edildi.



Detaylı aramaya geçen ekipler aracın sigorta kutusunun içerisine gizlenmiş halde 4 adet cep telefonu, yine sigorta kutusunun içerisi ile farların ve tamponların doğal boşluklarına gizlenmiş 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri yurda giriş yapmak üzere gelen bir aracı şüpheli olarak değerlendirip saha içerisinde yakın takibe aldı. Şüpheli aracın ilk aramasında 2 adet kaçak cep telefonu ile 280 paket kaçak sigara tespit edildi.



Detaylı aramaya x- ray taraması ile devam eden ekipler şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalara yoğunlaştı. Yapılan aramalar neticesinde araç içerisinde bulunan cekete gizlenmiş halde 2 adet cep telefonu ile araç tamponu içerisine gizlenmiş halde çok sayıda sigara yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta toplam 880 paket kaçak sigara ile 17 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 1250 paket kaçak sigara ile 21 adet kaçak cep telefonu yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkındaki soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde nezdinde devam ediyor.