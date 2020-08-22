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Ekonomi Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ekonomi

Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:02:58 -
Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda, Irak'tan gelen bir tırda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen tır, riskli olduğu değerlendirilerek Habur Gümrük Kapısı'nda x-ray tarama cihazına sevk edildi. Taramada, tırın çekicisinin arka bölümünde şüpheli yoğunluk belirlendi. Bunun üzerine tır, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeğinin çekicinin arka kısmında yedek depo olarak kullanılan bölüme tepki vermesi üzerine burası açıldı.

Yapılan incelemede, deponun hortumlarının kesilerek işlevsiz hale getirildiği, içine çok sayıda paket yerleştirildiği saptandı.

Ele geçirilen paketlerde yapılan analiz sonucu, söz konusu maddenin sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyon neticesinde 18 kilogram uyuşturucunun ülkeye girişi engellenirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

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