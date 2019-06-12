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Hablemitoğlu’nda yollar FETÖ'ye çıkıyor

17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast ile öldürülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ izine rastlandı. İpuçları FETÖ’cü polis şefi Akın Güneri’yi gösterdi. Güneri, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrasında tutuklanmıştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
Hablemitoğlu’nda yollar FETÖ'ye çıkıyor

 Çınar Demir  Ankara 

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarında hazırladığı raporlarla bilinen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast ile öldürülmüştü. Cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar bir türlü ilerleyememiş ve rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastında örgüt bağlantısının tespiti, dosyanın 2 yıl önce yeniden açılmasını sağlamıştı. Yargıtay'a atanan dönemin Ankara Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in kurduğu özel ekiple başlayan çalışmalar, görevi devralan Savcı Zafer Ergün'le devam etmişti. İstihbarat polislerinden oluşturulan ekip, tüm detayları yeniden incelerken, Akit’in ulaştığı bir bilgi, suikastın FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Buna göre, cinayetin ardından başlatılan soruşturmaya, FETÖ’cü polis şefi Akın Güneri getirildi. Kendisi gibi FETÖ’cülerden oluşan bir ekiple sözde cinayeti soruşturan Güneri, suikastın 17 yıldır aydınlatılamaması için bütün delilleri kararttı. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrasında, Balıkesir Altıeylül İlçe Emniyet Müdürü olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Akın Güneri, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Suikasttaki FETÖ izi ByLock çözüldükten sonra tespit edildi

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin üzerindeki sis perdesini aydınlatacak kritik bir bilgiye de örgütün ByLock yazışmaları çözüldüğünde ulaşılmıştı.

FETÖ'nün ByLock'ın deşifre olmasından sonra darbe girişimine uzanan süreçte aktif biçimde kullandığı Eagle uygulamasında Hami rumuzlu şahsın bir FETÖ imamıyla yaptığı konuşma, örgütün suikastı 15 Temmuz sürecinde bile perdelediğini göstermişti. Hami rumuzlu FETÖ’cü polisin, Tango görünümlü Eagle uygulaması içerisindeki BT isimli grupta yaptığı yazışmada, FETÖ imamına “Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18 Aralık 2002'den sonrası ve 6 aylık CDR verilerini şirketlerden istemişler. Onlar da ne var ne yok vermiş. İlgili tarihle alakalı” bilgisini aktardığı tespit edilmişti. Ele geçen yeni bulgu ve bilgiler ışığında, Hablemitoğlu suikastı, FETÖ çatı davasına alınmıştı. Suikast olayı ile ilgili çalışmalar, zaman aşımına 3 yıl kala hızlandırıldı. Hablemitoğlu'nun katillerinin bulunması için terörle mücadele ve istihbarat polislerinden oluşan özel ekip yoğun mesai harcıyor.

“Köstebek” isimli kitabı yazarken örgütün hedef tahtasına kondu

Hablemitoğlu ölümünden önce FETÖ elebaşısı Gülen'i ve örgütü anlatan Köstebek isimli kitabını bitirmek üzereydi. Hablemitoğlu, bu kitabı yazarken terör örgütünün radarına girmişti. Ölümünden sonra basılan kitabında Necip Hablemitoğlu, Gülen cemaatinin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini daha o zamanlar yapmıştı. Gülen'in devleti ele geçirmeyi hedeflediğini de belirten Hablemitoğlu, FETÖ elebaşısının, iktidarı ele geçirdikten sonra Türkiye’ye Humeyni gibi dönmeyi planladığını da kitabında anlatmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
  1. Balıkesir
  2. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen
  3. Alman Vakıfları
  4. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
  5. Ankara Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen
  6. Savcı Zafer Ergün
  7. Akit
  8. FETÖ
  9. FETÖ’cü polis şefi Akın Güneri
  10. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi
  11. Necip Hablemitoğlu
  12. ByLock
  13. FETÖ imamı
  14. FETÖ elebaşısı Gülen
  15. Köstebek kitabı
  16. Humeyni

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