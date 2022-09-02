Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Levent Göktaş'ın kendisini aklama çabası! Mektup yazdığı ortaya çıktı..

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Necip Hablemitoğlu cinayetinin firari zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı.

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Hablemitoğlu'nun yakalanmadan üç gün önce kaleme aldığını iddia ettiği mektubunu canlı yayında okudu.

'Necip Hablemitoğlu ismini bile bu hadise ile öğrendim'

Saymaz'ın bir bölümü aktardığı mektupta, Göktaş, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak aranmasını "saçma sapan bir komplo" diyerek anlatırken, kendisini şöyle aklamaya çalıştı:

50 yaşına girdim. Yaklaşık 2.5 yılı hücre olmak üzere 5.5 yıl cezaevinde yattım. Gözümde bulanıklık nedeniyle görme kaybı oluştu ve 10 Mart 2014'de tahliye olduktan sonra hayata yeniden başladım. Avukatlık büromu yeniden açtım. Tam normal ve düzenli bir yaşama adım atmışken bu kez yine benimle ve Özel Kuvvetler ile hiçbir ilgisi olmayan, saçma sapan bir komplo ile karşılaştım. Bu süreçte haksız ve hukuka aykırı olarak 5.5 yıl hapis yattığım ve yine aynı şeyleri yaşayacağımı bildiğim için gözaltına kararına uymadım. Bu yüzden kaçtım.

Üzgünüm ama sizin de taktir edeceğiniz gibi normal bir insan olarak yaşamama izin verilmiyor. Ben sadece yaşam hakkımı geri istiyorum. Hukuk ve adalet istiyorum. Lütfen bana inanın. Necip Hablemitoğlu ismini bile bu hadise ile öğrendim.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı.