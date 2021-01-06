"habitat" kanalı sadece Tivibu'da

İSTANBUL (AA) - Belgesel yayıncılığında Türkiye'nin öne çıkan isimlerinden Coşkun Aral'ın kurduğu "habitat" kanalı 11 Ocak'tan itibaren Tivibu'da yayına başlıyor.



Türk Telekom açıklamasına göre, "habitat"; klasik müzik, caz ve sahne sanatlarından festival içeriklerine, belgesellerden sohbet ve lifestyle programlarına uzanan yüzde 100 yerli yapımlar ve uluslararası kalitedeki yepyeni içeriklerle ücretli platformlar arasında sadece Tivibu izleyicisiyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom'un TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol, habitat TV ile yaptıkları iş birliği ile kaliteli ve özgün yapımları Tivibu müşterilerine sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Tivibu, habitat TV'nin yüzde yüz yerli yapımlarını ve 'bizi' anlatan içeriklerini ekranlara getiren ilk ve tek platform olacak. Tivibu izleyicileri belgeselden sahne sanatlarına, klasik müzikten sohbet programlarına uzanan zengin yerli içerik yelpazesini durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi teknolojik özellikleri kullanarak izleme imkânına sahip olacak. Ayrıca, bazı yapımlar habitat TV'de yayınlanmadan önce ilk kez Tivibu Seç-İzle servisinde izleyici ile buluşacak. Program tekrarlarına da 60 gün süreyle yalnızca Tivibu'dan ulaşılabilecek. Müşterilerimize ilkler sunmaya ve Tivibu içerik çeşitliliğini zenginleştirerek daha keyifli bir TV deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."

Habitat TV, 19 Aralık'ta Tivibu'da 2'nci ve 100'üncü kanallarda test yayınına başladı. 11 Ocak itibarıyla da gerçek yayın akışına geçilecek. Tivibu içerikleri IPTV, uydu, web, mobil ve smart TV platformlarının tamamından izlenebiliyor.