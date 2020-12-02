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Gündem Habilitasyon ne demek?
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Habilitasyon ne demek?

Engelli bir vatandaşın bireysel ve toplumsal gereksinimlerini karşılayabilmesi ve yaşamını bağımlı olmadan en uygun şekilde sürdürebilmesi için çalışan; fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazanmaları için verilen hizmetlere ‘Habilitasyon’ denir. Bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde Habilitasyon, en yüksek seviyeli akademik sınav olarak geçer. İşte Habilitasyon hakkında detaylı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 20:18:00 -
Habilitasyon ne demek?

Bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde Habilitasyon, en yüksek seviyeli akademik sınav olarak geçer. Bir ilim dalında, doktora derecesinin ardından habilitasyon bir daha bilimsel bir eser verilerek elde edilir.

Almanya'da habilitasyon yazan kişi "Privatdozent(in)" veya "Dr. Habil." unvanını kazanır. Habilitasiyon Almanya, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde; Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Ukrayna'da bulunur.

Habilitasyon, engelli bir vatandaşın bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını giderebilmesini ve yaşamını bağımlı olmadan en uygun şekilde sürdürebilmesini hedefleyen fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmak için verilen hizmetlere denilmektedir.

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