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Siyaset Habertürtk TV'de FETÖ tartışması! Prof. Kocasakal, Ertuğrul Günay'ı yerden yere vurdu
Siyaset

Habertürtk TV'de FETÖ tartışması! Prof. Kocasakal, Ertuğrul Günay'ı yerden yere vurdu

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Habertürk TV canlı yayınında FETÖ yargılamalarını eleştiren eski Bakan Ertuğrul Günay'ı yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 20:41:00 - 2022-07-17 21:02:37

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında konuşan eski Bakan Ertuğrul Günay, FETÖ yargılamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günay, FETÖ'cü hainlerden "yurttaşımız" diye bahsederken, "15 Temmuz'un 6. yılı doldu. Yüz binden fazla yurttaşımıza ceza verilmiş. Üç bine yakın kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş. 2 bine yakın kişiye yine ağır cezalar verilmiş." dedi.

FETÖ yargılamalarının adil olmadığını öne süren Ertuğrul Günay, "Bu kadar ceza, yargılama bir mücadeleyi sonlandırmamışsa durum çok vahim demektir. Siyaset yargıya müdahale etmemeli." diye konuştu.

'100 bin kişi de tutuklanır 500 bin kişi de'

Günay'a cevabı Prof. Dr. Ümit Kocasakal verdi. Kocasakal, FETÖ'yü şöyle tarif etti:

Bu örgüt dünyada eşi benzeri olmayan bir casusluk ve istihbarat örgütü. Yapısı itibari ile bu örgütün kökleri hem çok derinde hem çok yaygın. Bu yapının dergisinin ismi bile Sızıntı, Sızıntı. Yani her yere sızabilme kabiliyetine sahipler.

Ertuğrul Günay'ın sözlerini eleştiren Prof. Dr. Ümit Kocasakal, şu ifadeleri kullandı:

Ben bu konuda sayın bakanımıza katılamıyorum. Bu birkaç senelik bir örgüt veya yapı değil. 40 senelik bir örgüt. 40 senelik bir örgütten konuşuyoruz. Geniş bir alana yayılmış örgütten bahsediyoruz ki kökü nereye uzanıyorsa oraya gidilir. 100 bin kişi de tutuklanır, 200 bin kişi de 500 bin kişi de... Yeter ki gerçek failler açığa çıkmış olsun.

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