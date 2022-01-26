Habertürk'ten hakarete tam destek! 'Sezen Aksu’nun cesareti!'

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Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile eşi Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakareti tartışılmaya devam ederken, Aksu'ya destek veren azınlık guruba, Habertürk yazarı Muhsin Kızılkaya da katıldı.

Aksu'nun hakaretini, "Sezen Aksu'nun cesareti" başlıklı köşe yazısında destekleyen Kızılkaya, bir Peygambere hakareti, "basit bir şarkı sözü" ifadeleri ile küçümseyerek, Aksu'yu eleştirenleri suçladı:

Basit bir şarkı sözünden devasa bir "memleket meselesini" çıkarıp, bu ülkenin yetiştirdiği en kıymetli sanatçılarından birisine hayatı zindan eden o linç ordusuna içinde "hikmet", "sanatın yüceliği", "sanatın bazen can yakıcı mazereti" gibi cümleler barındıran laflarla cevap vermek çok acıklı, çok cahilce, çok beyhude bir çabadır biliyorum elbette ama yine de böylesi zamanlarda susmak yerine bir şeyler söylemek, sözün kıymetini bilen her sağduyulu insanın yapması gereken bir şeydir.

Dindar insanların inançlarına hakaret eden Aksu'yu, muhalefetin siyasallaştırmasına karşın iktidarı hedef alan Muhsin Kızılkaya, şöyle devam etti:

Ancak her meselede olduğu gibi Sezen Aksu meselesi de hemencecik bağlamından kopartıldı. İktidara karşı olanların alayı Sezen Aksu’yu savunan cephede, iktidar yanlıları da "karşı cephede" konuşlandı. Ve hiç hak etmediği halde Sezen Aksu üzerinden "siyasi bir hesaplaşma" başladı. Ben şahsen kendimi iki kampa da uzak görüyorum. Meseleye de "siyasi" bakmıyorum. Benim için mesele önce insani sonra da sanatın meselesidir.

Keşke Sezen Aksu gibi büyük bir sanatkar, basit bir şarkı sözünden dolayı bu kadar büyük bir linç ordusunun saldırısına uğramasaydı.