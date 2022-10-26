Habertürk'te skandal! "Şebnem Korur Fincancı gördüklerini anlattı"

Habertürk TV Ekonomi Müdürü ve program sunucusu Ebru Baki, her zamanki gibi skandalla gündeme geldi.

Canlı yayında Türk ekonomisini kötülediği sırada gelen son dakika bilgisini paylaşan Ebru Baki, terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına konuşarak Türk Silahlı Kuvvetlerin'ne, "Kimyasal silah kullanma" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığını aktardı.

Haberi sunduktan sonra Baki, PKK için, "Sözde terör örgütü" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Fincancı'ya adeta destek çıkan Habertürk sunucusu, "Sözde terör örgütünün sözde yayın organında bir yayında kimyasal silah iddiaları soruldu. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, 'Evet' dedi, gördüğünü aktardı ve büyük bir tartışma başladı. TSK, 'Bu bir iftiradır' dedi. Liderlerden çok ciddi tepki var." ifadelerini kullandı.

Fincancı'nın, "Gördüklerini anlattığını" savunan Baki, TTB Başkanı'nın kimyasal silah kullanıldığını gördüğünü söyleyerek iftiralara adeta arka çıktı!..