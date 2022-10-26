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Gündem Habertürk'te skandal! "Şebnem Korur Fincancı gördüklerini anlattı"
Gündem

Habertürk'te skandal! "Şebnem Korur Fincancı gördüklerini anlattı"

Habertürk sunucusu Ebru Baki, PKK hakkında, "sözde terör örgütü" ifadesini kullandı. Baki, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "TSK kimyasal silah kullandı" sözlerine ilişkin, "Fincancı gördüklerini anlattı" diyerek TTB Başkanı'nın aslında doğruları anlattığını ima etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 09:56:00 -

Habertürk TV Ekonomi Müdürü ve program sunucusu Ebru Baki, her zamanki gibi skandalla gündeme geldi.

Canlı yayında Türk ekonomisini kötülediği sırada gelen son dakika bilgisini paylaşan Ebru Baki, terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına konuşarak Türk Silahlı Kuvvetlerin'ne, "Kimyasal silah kullanma" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığını aktardı.

Haberi sunduktan sonra Baki, PKK için, "Sözde terör örgütü" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Fincancı'ya adeta destek çıkan Habertürk sunucusu, "Sözde terör örgütünün sözde yayın organında bir yayında kimyasal silah iddiaları soruldu. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, 'Evet' dedi, gördüğünü aktardı ve büyük bir tartışma başladı. TSK, 'Bu bir iftiradır' dedi. Liderlerden çok ciddi tepki var." ifadelerini kullandı.

Fincancı'nın, "Gördüklerini anlattığını" savunan Baki, TTB Başkanı'nın kimyasal silah kullanıldığını gördüğünü söyleyerek iftiralara adeta arka çıktı!..

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Yorumlar

gizli-açık-KRİPTO.... TÜM TERÖRİSTLER, TERÖR DESTEKÇİLERİ, PROPAGANDA EKİBİ, İŞBİRLİKÇİLER.. İDAM EDİLMELİ, DÜŞMANCA VE AJAN FAALİYETLERİ YASASI DERHA ÇIKARILMALI....yetti artık bu aşağılık utanmazca kanlı amerikan terörüne ortak olmak!!

2.israili kurdurmayacağız!

Vatandaş

bu tipsizde pkk destekçisi bunada muamele yapılsın o kocakarının yanına konsun.
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