Habertürk'te işkence gibi program! Tam 20 dakika sürdü

Kübra Par'ın Habertürk'te sunduğu programda gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen'in tartışması işkence gibiydi.

Tarafların karşılıklı atışması geceye damga vurdu. Bu sefer tartışmanın dozunu kaçıran Şen ve Küçük tam 20 dakika boyunca karşılıklı atıştı. Programın suncusu Par'ın yaptığı tek şey ise 'Ama seyircilerim sizi anlayamaz.' demek oldu.

Par'ın cılız tepkisi acaba tüm bunlar reyting için mi yapılıyor? şüphesini doğurdu.