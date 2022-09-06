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Gündem Habertürk'te işkence gibi program! Tam 20 dakika sürdü
Gündem

Habertürk'te işkence gibi program! Tam 20 dakika sürdü

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programda Cem Küçük ve Ersan Şen arasındaki karşılıklı atışma dakikalarca sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 02:29:00 -

Kübra Par'ın Habertürk'te sunduğu programda gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen'in tartışması işkence gibiydi.

Tarafların karşılıklı atışması geceye damga vurdu. Bu sefer tartışmanın dozunu kaçıran Şen ve Küçük tam 20 dakika boyunca karşılıklı atıştı. Programın suncusu Par'ın yaptığı tek şey ise 'Ama seyircilerim sizi anlayamaz.' demek oldu.

Par'ın cılız tepkisi acaba tüm bunlar reyting için mi yapılıyor? şüphesini doğurdu.

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