Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Veyis Ateş'in sunduğu programda Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar Azerbaycan ve Ermenistan arasında cephe hattında neler olduğuna ilişkin canlı yayında bilgi verirken, arka planda yayını durdurun sesleri yükseldi.

Ara verilmesinin ardından bir açıklamada bulunan program sunucusu Veyis Ateş, ünlü anketçi Adil Gür'ün tansiyonunun düştüğünü ve durumla ilgili olarak ailesine bilgi verildiğini belirtti.

Adil Gür'ün elini yüzünü yıkadığını belirten Ateş, herkesin paniklediğini ancak korkulacak bir şey olmadığını açıkladı.

Adil Gür tarafından yapılan açıklamada ise arkadaşlarının ısrarı ile hastaneye geldiğini ve korkulacak bir şey olmadığını söyledi.