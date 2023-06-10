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Medya Habertürk'te beklenmedik veda! O da ayrıldı
Medya

Habertürk'te beklenmedik veda! O da ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 18:33:00 -
Habertürk'te beklenmedik veda! O da ayrıldı

Habertürk'te Fatih Altaylı, Kürşad Oğuz ve Kübra Par'ın ardından bir isim daha kanala veda etti. Veda eden isim Serap Belet oldu.

Habertürk'te ayrılıklar sürüyor. Fatih Altaylı ile başlayan, Kürşad Oğuz ve Kübra Par ile devam eden sürece Serap Belet de katıldı.

Seçimlerin ardından Habertürk'te ayrılıklar devam ediyor. Fatih Altaylı, Kürşad Oğuz ve Kübra Par'ın ardından Serap Belet'in de Habertürk TV'den ayrıldığı ifade edildi.

Habertürk'teki görevinden ayrılan Serap Belet'in izne çıktığı ve yeni adresinin henüz bilinmediği belirtildi.

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