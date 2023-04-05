Habertürk yine tornistan yaptı! Vay uyanıklar vay

Seçimler öncesi Halk TV'nin pabucunu dama atan Habertürk'ün, 6'lı Masa'nın yayın organı gibi faaliyet gösterdiği için eleştirilerin hedefinde olduğunu hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Eleştiriler yoğunlaşınca Turgay Ciner'in 'Dengeli gidelim' talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini duymuştum. Gerçekten de tartışma programlarındaki 'kullanışlı AKP'li' sayısını artırdılar" ifadelerini kullandı.

Altınok, "Habertürk yine tornistan yaptı" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Seçimler öncesi Halk TV'nin pabucunu dama atan Habertürk, 6'lı Masa'nın yayın organı gibi faaliyet gösterdiği için eleştirilerin hedefindeydi.

Burada tepki gösterilen durumun Habertürk'ün "yandaşlığı" olmadığını hatırlatalım. Sorun, tarafsızlık numarası yapmaları, sinsice seyirciyi aptal yerine koymaları, hatta FOX TV seviyesine inip düzmece haberlere başvurmalarıydı.

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Daha önce bu köşede yer verdiğim eleştirileri tekrarlamayacağım. Sadece Habertürk'ün "karne hediyesi olarak çocuğuna pirzola alan annenin dramı" haberi desem yeterli olur sanırım. Biliyorsunuz, bizler haberin kurmaca olduğunu ortaya çıkartınca özür dilemek zorunda kalmışlardı.

Neyse...

Eleştiriler yoğunlaşınca Turgay Ciner'in "Dengeli gidelim" talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini duymuştum. Gerçekten de tartışma programlarındaki "kullanışlı AKP'li" sayısını artırdılar. Nereye kadar dayanırlar bilmiyorum ama yalan haber yapmamaya da özen gösteriyor olmalılar.

Geçtiğimiz gün Hüseyin Besli, Akşam Gazetesi'ndeki "Habertürk bizi niye arar?" başlıklı yazısında bu duruma dair dikkat çekici satırlar kaleme almıştı:

"Bir hanımefendi aradı. Habertürk olarak bir R.Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?"

Teklifi düşünmeden reddettiğini anlatan Besli, yazısına şöyle devam ediyordu:

"Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir. Bunun için bir Tayyip Erdoğan portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler..." "