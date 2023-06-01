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Medya Habertürk yazarları topluca tatile mi çıktı? Sadece bay bay Kemal değil Habertürk’e de bay bay dememiz mi lazım?
Medya

Habertürk yazarları topluca tatile mi çıktı? Sadece bay bay Kemal değil Habertürk’e de bay bay dememiz mi lazım?

Yeniakit Publisher
2023-06-01 01:45:00 - 2023-06-01 02:02:30
Habertürk yazarları topluca tatile mi çıktı? Sadece bay bay Kemal değil Habertürk’e de bay bay dememiz mi lazım?

Habertürk yönetimi, Ciner Yayın Holding'e ait Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarının satılacağı iddialarına "asılsızdır" açıklaması yapsa da Habertürk'teki tüm köşe yazarlarının 29 Mayıs tarihinden bu yana yeni yazı yazmaması dikkat çekti.

Fatih Altaylı'nın ayrılması ile dikkat çeken Habertürk'te sular durulmadı.

28 Mayıs seçiminin ardından Ciner Yayın Holding'e ait Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarının satılacağı iddia edildi. Habertürk TV yönetimi tarafından açıklamayla iddia yalanlansa da Habertürk yazarları 29 Mayıs'tan bu yana yeni yazı yayınlamadı.

Spor yazarı şampiyonluktan sonra ortada yok!

Galatasaray‘ın şampiyonluğuna rağmen spor yazarı Serdar Ali Çelikler de yeni yazı kaleme almazken, Habertürk'teki yazarların son yazılarını yayınladığı tarih şöyl:

Siyaset yazarı Murat Bardakçı: 27 Mayıs

Siyaset yazarı Orağ Eğin: 28 Mayıs
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyaset yazarı Nagehan Alçı: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Kübra Par: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Muharrem Sarıkaya: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Nihal Bengisu Karaca: 24 Mayıs

Siyaset yazarı Kemal Öztürk: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Nasuhi Güngör: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Bülent Aydemir: 26 Mayıs

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler: 24 Mayıs

Spor yazarı Ali Yıldız: 24 Mayıs

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