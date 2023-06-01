Habertürk yazarları topluca tatile mi çıktı? Sadece bay bay Kemal değil Habertürk’e de bay bay dememiz mi lazım?
Habertürk yönetimi, Ciner Yayın Holding'e ait Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarının satılacağı iddialarına "asılsızdır" açıklaması yapsa da Habertürk'teki tüm köşe yazarlarının 29 Mayıs tarihinden bu yana yeni yazı yazmaması dikkat çekti.
Fatih Altaylı'nın ayrılması ile dikkat çeken Habertürk'te sular durulmadı.
28 Mayıs seçiminin ardından Ciner Yayın Holding'e ait Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarının satılacağı iddia edildi. Habertürk TV yönetimi tarafından açıklamayla iddia yalanlansa da Habertürk yazarları 29 Mayıs'tan bu yana yeni yazı yayınlamadı.
Spor yazarı şampiyonluktan sonra ortada yok!
Galatasaray‘ın şampiyonluğuna rağmen spor yazarı Serdar Ali Çelikler de yeni yazı kaleme almazken, Habertürk'teki yazarların son yazılarını yayınladığı tarih şöyl:
Siyaset yazarı Murat Bardakçı: 27 Mayıs
Siyaset yazarı Orağ Eğin: 28 Mayıs
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyaset yazarı Nagehan Alçı: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Kübra Par: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Muharrem Sarıkaya: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Nihal Bengisu Karaca: 24 Mayıs
Siyaset yazarı Kemal Öztürk: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Nasuhi Güngör: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Bülent Aydemir: 26 Mayıs
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler: 24 Mayıs
Spor yazarı Ali Yıldız: 24 Mayıs