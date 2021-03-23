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Medya Habertürk yazarı Kübra Par'dan 'Kemal Akşener' gafı!
Medya

Habertürk yazarı Kübra Par'dan 'Kemal Akşener' gafı!

Habertürk yazarı Kübra Par, Açık ve Net programının açılışında 'Kemal Akşener' diyerek gaf yaptı. Yaptığı gafa kendisi de gülen Par, 'Yılın gafı' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:05:00 - 2021-03-23 21:12:44

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Kemal Akşener' diyerek gafta bulundu.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Açık ve Net' programında Kübra Par, program açılışında bir gafta bulundu.

'Kemal Akşener' gafı

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve muhalefetin ekonomiye ilişkin eleştirilerinin değerlendirileceği programda Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer veren Kübra Par, Kılıçdaroğlu için 'Kemal Akşener' diyerek gafta bulundu. Yaptığı gafa kendisi de gülen Par, "Çok özür dilerim, yılın gafı" dedi.

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