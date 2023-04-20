Habertürk ve Tv100'ün sır kardeşliği! Hiç hesapta olmayan detaylar...

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, "Habertürk-TV100 sır kardeşliği" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Çocuklar, son dönem ilgimi çeken televizyon kanalı TV100 oldu. Merak ettim biraz araştırdım:

Kanal, 2014 yılında dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un oğlu İsmail Uğur tarafından Balıkesir'de kuruldu.

Dört yıl sonra 2018'de Alican Değer tarafından satın alındı. Hemen bir yıl sonra 2019 yılında kanal iş adamı Necat Gülseven’in eline geçti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çocuklar, Sayın Gülseven o dönem Show Radyo, Viva Radyo, TV100 ve BizimEv TV satın aldı. Sonra Medyatava haber sitesini bünyesine kattı.

En son ticaret dünyasına hitap eden haber sitesi satın aldığı ve bunu emekli bir gazeteci üzerinde gösterdiği kulislerde konuşuluyor. Bu gerçek mi değil mi elbet zamanla ortaya çıkar. Lakin bu iş haber sitesi anlatacaklarım yanında çerez…

Karakter suikastı

Sayın Necat Gülseven, Diyarbakır Bismil Aluz (Aluç) köyünden. Şimdilerde köyde Ilısu Barajı sebebiyle kimseler kalmadı.

Tarım ve hayvancılık yapan Gülseven ailesi zamanla Bismil’e taşındı. 1980 doğumlu Necat Bey öğrenimini burada yaptı. Hatta eşi Diyarbakırlı şarkıcı Ebru Yaşar adına buraya ilköğretim okulu yaptırdı. Sanırsam kuzeni Cafer Gülseven, Bismil Milli Eğitim Müdürü. Ailenin bir yönü öğretmen…

Necat Bey ise turizmci; şirketi Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. 2015 yılında kurdu. Bu şirketin faaliyet alanı içinde olmayan yok! Kısa zamanda çok başarılı oldu ki, hemen medya patronluğuna terfi etti.

Çocuklar meraklıyımdır bilirsiniz; bu turizm-inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı beyefendinin kardeşi Besni Gülseven’in kim olduğunu merak edip araştırdığımda karşıma “Karakter suikasti” başlığıyla şu haber çıktı:

-“TV100 ve Habertürk'ün, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur hakkında ‘HDP İlçe binası açılışına katıldığı’ yönündeki yalan haberinin arka planı deşifre oldu. Haber, Veysel Yağmur'un, TV 100'ün sahibi Necat Gülseven'in kardeşi Besri Gülseven'i parti teşkilatından yolsuzluk gerekçesiyle görevden almasından sonra servis edildi.” (21 Kasım 2021 Cafe Siyaset)

Yok çocuklar yok, aradığım Gülseven ailesinin siyasi ilişkileri değil. Merakımı medya ilişkileri çekiyor…

Şirketlerde Necati Gülseven yok

İlginçtir Necat Bey TV100’ün sahibi olarak gözükse de medya grubuna bağlı olan hiçbir şirketle bağlantısı yok.

Biraz daha merak edip torunlara “şu şirketlere bakabiliyor muyuz” diye sordum.

Benim ortanca torun gazeteciliğe pek meraklı hemen “Ben bakarım” diye atladı.

Medya satın almalar Yusuf Yıldırım üzerinden yapılıyor

Araştırmış koşarak yanıma geldi soluksuz anlatmaya başladı…

“Çocuğum dur yavaş yavaş” desem de nefes almadan sıraladı:

TV100’ün de bağlı olduğu medya kuruluşları “Yeşil Mavi Prodüksiyon Medya İletişim, On TV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, 3N Medya İnşaat” olarak gözüküyor.

Şirketlerin kurucuları Ramazan Gülseven ve Yusuf Yıldırım. İkisi de Diyarbakır’lı…

TV100 ailesine katılan Medyatava da “Yeşil Mavi Prodüksiyon Medya İletişim” şirketine bağlı…

"Yeşil Mavi Prodüksiyon” şirketinin kurucusu da Yusuf Yıldırım.

Sonra medya dünyasını iyi bilen bir iki dostumu aradım “kim bu Yusuf Yıldırım” diye sordum.

Adı pek bilinen biri değilmiş ama Necat Gülseven, medya alımlarını Yusuf Yıldırım üzerinden yapıyormuş. Yani satın alınan medya kuruluşuna ödenecek para Yusuf Yıldırım üzerinden aktarılıyormuş.

“Ne karışık işler” dedim kendi kendime “karanlık” dememek için…

Negehan Alçı-Seilay Yılman

Çocuklar, “Sayın Necat Gülseven kim” diye iş dünyasından birkaç isme sordum. Pek bilen yok. “Antalya, Samsun’da inşaatları var” deniyor. Nerede diyorsun yanıt yok. “Körfez’de yatırımları var” deniyor. Nerede diyorsun yanıt yok…

Var mı yok mu ben bilmem çocuklar, vardır herhalde! Bir de muhasebe, fatura işlerini çok iyi biliyormuş. TV’lerin radyoların sahibi bir kişi hakkında neden pek bilgi yok? Çünkü öğrendiğime göre, sürekli etrafa “Habertürk’ü alacağım” filan diyormuş! Bu söz üzerine dikkatimi geçen gün TV100 çekti:

Nagehan Alçı, Sevilay Yılman’ı TV100 ekranında gördüm. O da şöyle oldu, eşimle sohbet ederken “Habertürk” deyince beni düzeltti, “bu kanal Habertürk değil, TV100!” Şaşırdım kaldım. Çünkü…

Habertürk’ün “beyni” Sayın Kenan Tekdağ, gazetecilerini diğer kanallara pek göndermediğini herkes bilir. Bu izin nasıl çıktı?

Ayrıca programda dikkatimi, son yıllarda (Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin davasının avukatlığını yaptığından, Galatasaray yönetimine girerek) adını duyuran avukat Rezan Epözdemir de çekti…

Avukat bey, CEO Kenan Tekdağ ile çok iyi dost. Sık sık yemeklere filan çıkıyorlar…

“Acaba” dedim, “Nagehan ile Sevilay iznini Rezan Bey mi aldı?”

Uğur Dündar

Çocuklar, Kenan Tekdağ’ın pek koruduğu Nagehan Alçı ve Sevilay Yılman TV100 ekranlarına (duyduğuma göre telif alarak) çıkarken, duayen gazeteci Uğur Dündar’ın bu kanaldan pat diye ayrılması tesadüf mü? Sormaz mısınız çocuklar, “neler oluyor?”

Uğur Dündar’dan iktidarın hiç hoşlanmadığı bilmeyen yok. İyi de son dönemdeki yazıları ve ekranlardaki sözleri nedeniyle iktidarın Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman’ı da sevmediğini biliyoruz. TV100’ün tıpkı Habertürk gibi “örtülü muhalefet” yaptığını bilmeyen kaldı mı çocuklar?

“Örtülü” kalmayı sürdürmek için Uğur Dündar ile yollarının ayrıldığı söyleniyor. Ki bu taktiği hayata geçirenin Sayın Kenan Tekdağ olduğu söylense de ben inanmıyorum. Necat Bey de bu işleri öğrendi sanırsam...

Bi de şunu söylediler bana, “muhalefet yapmaktan korkmuyorsunuz” diyenlere Necat Bey, “Körfez’de yatırımlarım var ben rahatım” diyormuş…

Peki, Habertürk’ü satıp medyadan çıkmayı düşünen Sayın Turgay Ciner, bu projenin neresinde? Kenan Tekdağ, bu işleri Sayın Ciner’den bağımsız yapabilir mi? Sanmam.

Yeni bir medya mı doğuyor acaba?

Sonuçta çocuklar, gizemli iş adamı Sayın Necat Gülseven hayatını, işlerini, örtülü satın aldığı ticaret dünyası sitesinde anlatsa da öğrensek…

Ayrıca bu kadar örtülü işlere ne gerek var? İktidarın duymayacağını mı sanıyorlar?

Bazı kişileri hiç anlayamıyorum çocuklar…

Kenan Tekdağ'ın açıklaması

Bugün ODA tv internet sitenizde Kurumumuz Habertürk ile TV 100 Kanalını konu alan ve kurumumuzu ilgilendiren kısmı hayali bir senaryodan ibaret olan bir yazı yayınlanmıştır..

Yazının hayali senaryodan ibaret olan kısmı için ayrıca açıklama yapma gereği duymamakla birlikte,yazının Sn Uğur DÜNDAR ın Tv 100 deki iş ilişkisine yönelik kısmında ismimin temelsiz ve tamamen asılsız bir şekilde geçirilmesi dolayısıyla kısa bir açıklama yapma zorunluluğu duymuş bulunuyorum…

Sn Uğur Dündar,medya dünyamızın karakteriyle dürüstlüğüyle ve saygınlığıyla bilinen ve tanımaktan gurur duyduğum seçkin bir şahsiyetidir..herhangi bir sebeple kendisiyle ilgili bir bir beyanda bulunmam sözkonusu olduğunda sadece yukarıda belirttiğim şekilde iyi ve güzel beyanda bulunurum..Bulunduğu tüm mecralara değer katan sn Uğur Dündar hakkında aksine bir beyanda bulunmam söz konusu olamaz..

Bilgi edinilmesini rica ederim..

Saygılarımla

Kenan Tekdağ