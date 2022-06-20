Habertürk spikeri Afşin Yurdakul'dan canlı yayında Pınar Gülten isyanı: Yazıklar olsun!

Pınar Gültekin’i katleden caninin, haksız tahrik indirimi ile 23 yıl ceza almasının ardından Habertürk spikeri Afşin Yurdakul, “Hepimize yazıklar olsun diyorum” diyerek canlı yayında isyan etti.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra cesedini bir varile koyup yakan ve üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı için bugün karar çıktı. Önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen zanlıya mahkeme 'haksız tahrik' uyguladı ve cezayı 23 yıla indirdi.

Dümdüz bir haber gibi okumak zor

Tepki çeken karara, Habertürk spikeri Afşin Yurdakul da canlı yayında isyan etti.

“Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın olarak, bir basın mensubu olarak; kadın cinayeti haberi, sonrasında açıklanan yargı kararlarını hele böyle vicdan yaralayıcıysa, haber gibi dümdüz okuyup geçmek çok zor.” diyerek sözlerine başlayan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Vahşice öldürülürseniz, 23 yıl alıyor bunu yapan"

“İnsanın elinin, sesinin titremeden bu haberlere yaklaşması inanın çok zor. Karşımızda vahşice işlenmiş bir cinayet var ve 'haksız tahrik' ile 23 yıla indirilmiş bir cezadan bahsediyoruz. Kararı verenler verdi, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın olmaya dair insanın gönlüne, kulağına şu geliyor; 'Vahşice öldürülürseniz, 23 yıl alıyor bunu yapan'. Böyle bir his oturuyor içinize. Yaşadığım ülkede adaletle ilgili böylesine endişeler duymamaya arzu edelim.

"Benim gibi hisseden milyonlarca kadın var"

Benim gibi hisseden milyonlarca kadın var. Bunu da karar vericilerimiz, hukukçularımız, yetkililerimiz çok iyi biliyorlar. Emine Bulut cinayetini hatırlıyorum, sonrasında haberler verdik. Eşlerini, yakınlarını, kız arkadaşlarını, belki eski sevgililerini öldürmeyi tasarlayan adamların telefon kayıtlarını haberlerde verdik. ‘Seni Emine Bulut gibi yapacağım’ diyen rezil, iğrenç, vicdanın, insanlığın en son varabileceği yerlerden seslenen cümleler haberlerde yansıdı.

"Hepimize yazıklar olsun diyorum"

Kamuoyu tartışmalarına konu oldu. Örnek oluyor. Profesyonel kadın katili müessesesi oluşturuluyor. Öncesini, olayın sonrasını tasarlayabiliyor bu insanlar. Başıma ne gelecek ki diye düşünüyorlar. Bunları konuşmayacaksak, bu ülkede neyi konuşacağız bilmiyorum. Bugün vicdanımız da yaralanmıyor, sızlamıyorsa, ben hepimize yazıklar olsun diyorum, diyecek başka hiçbir şeyim yok.”