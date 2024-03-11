Habertürk ne yapmak istiyor? ‘Gazze’ sorusu sordurulmadı! Murat Kurum o genci bulup konuştu

Murat Kurum'un dün akşam Orhan Gencebay ile katıldığı programda hayretlere düşüren bir olay yaşandı. İBB Başkanı Murat Kurum'a 'Gazze' ile ilgili soru sormak isteyen gence mikrofon bıraktırılması izleyicileri şaşırttı. İsrail'in yaptığı katliamların üzeri örtülmek istendi. 'Gazze' sorusu soran genç kızın sözü kesildi. Murat Kurum ise programda sözü kesilen genci program sonrasında özellikle dinledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Gençler soracak, biz cevaplayacağız." dedi.

Gazze ile ilgili soru soracağı esnada elinden mikrofon alınan genç kız neye uğradığını şaşırırken, stüdyo ise bir anda buz kesti.

Program sonrasında özellikle genç kızın yanına giden İBB Başkan adayı Murat Kurum ise, genç kızın yayın esnasında sormak istediği soruyu yanıtladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, "Gençler soracak biz cevaplayacağız" dedi.

İBB başkan adayı Murat Kurum'a soru sormak isteyen kıza mikrofonun bıraktırılması gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seyircilerin Kurum'a soru yönelttiği canlı yayında bir genç 'Gazze' sorusunu henüz bitiremeden mikrofonu vermesi istendi.

O anlarda genç kızın ve stüdyodakilerin yüz ifadeleri dikkat çekti.

Canlı yayın sonrası Kurum ile o genç bir araya geldi.

Soru sorması için mikrofon verilen kız, "Sorum başkanıma" dedi ve "Başkanım seçimi kazandığınızda Gazze ve Filistin için ne gibi..." dediği anda soruya stüdyodan müdahale edildi.

Önce stüdyodan bir sesin, ardından sunucu Mehmet Akif Ersoy'un müdahalesiyle sorusunu bitiremeyen genç kız donakaldı, ardından mikrofonu başkasına teslim etti.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Genç kız sorusunu ancak yayın bittikten sonra tamamlayabildi.

Murat Kurum, kızla bir araya gelip sorusunu dinlediği ve yanıtladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Kurum'a "Siz seçimi kazandıktan sonra Filistin ve Gazze'yi ne durumda göreceğiz?" sorusunu yönelten kıza Kurum "Bu soruyu aslında canlı yayında sormanı isterdim" dedi.

Murat Kurum, genç kızın sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Gazze bizim kutsalımız. Kudüs, her gün üzüntüsünü yaşadığımız ve bu manada oradaki yavrularımız ve kardeşlerimiz için üzüldüğümüz, bir taraftan ağladığımız, bir taraftan bu acıları hep birlikte hissettiğimiz bir durumla karşı karşıya. Dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Anne ve babasıyla henüz oynayamamış çocuklar bombalanıyor.

Biz bu zulmün bir an önce bitmesi için hepimiz, burada yaşayan 85 milyon kardeşimiz hep birlikte dünyaya haykırmaya devam edeceğiz

Yapılması gereken her türlü girişimi yapmak suretiyle, burada yapılması gereken her türlü mücadeleyi sergileyeceğiz.

Biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Elbet bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşacak, elbet bir gün oradaki kardeşlerimizin yüzü gülecek.

Devletimizin tüm imkanlarıyla oradaki kardeşlerimiz için bu mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz."

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir ne değildir’ programının diğer sunucusu Aslı Şafak'ın laubali sözlerle soru sormak isteyenleri aşağılaması izleyicilerden bir hayli tepki aldı.