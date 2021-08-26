Habertürk canlı yayınında 'Taliban' tartışması! Dünyadan bihaber Sevilay Yılman!

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Habertürk canlı yayınında buluşan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman arasında 'Taliban' tartışması yaşandı.

'Ülkeler meseleleri başka başka raflara koyarlar'

Prof. Doster, Afganistan'daki kadınları öne sürenlere ilişkin, "3,4 yıl evveline kadar Suudi Arabistanlı kadınların yanında bir erkek olmadan sokağa çıkmaları, araba kullanmaları mümkün değildi. Peki bizim o zamanlar Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz ne düzeydeydi? Gayet de güzel düzeydeydi. Yani ülkeler meseleleri başka başka raflara koyarlar." dedi.

Prof. Doster, şu hatırlatmayı da yaptı: "PKK'ya karşı verdiğimiz şehitlerden dolayı hala, Haydarpaşa'daki şehitler anıtında, 'İtalyan mallarına boykot' yazar. Peki biz İtalya ile ilişkilerimizi kestik mi?"

Yılman, kadınları öne sürmeye devam etti

Prof. Doster'den beklediği desteği alamayan Sevilay Yılman, Taliban'ın 'Kadın hakları, İslami ölçüler sınırında, olduğu hali ile devam edecek' açıklamasına rağmen, Afgan kadınları öne sürmeye devam etti: "Taliban gibi kadını yok sayan, kadını bırak, insanca yaşamayı yok sayan bir terör örgütünü meşrulaştıramam."

Prof. Doster, Yılman'a, "Taliban ABD'yi yendi ama. Taliban Afganistan'ın bir gerçeği." diyerek karşılık verdi.

İkili arasındaki diyalog, şöyle devam etti:

Sevilay Yılman: "Ben size diyorum ki, bir haber okudum. İki tane kadın Afgan yurttaş, ciyak ciyak bağırıyor. 'Taliban dünyada kabul gördükçe zulmü artacak. Bizim yaşam tercihleriniz elimizden alınacak."

Prof. Dr. Barış Doster: "O haberi ben de okudum. Hatta kendi üniversitemde bir doktora sınavında, Afgan genci geldi, başardı ve doktoraya kabul edildi. Bunu ben daha dün birebir yaşadım. Juri üyesi olarak."

Sevilay Yılman: "Peki biz dünyada kadınların ölümünden yana mıyız?"

Prof. Dr. Barış Doster: "Dünyadaki 198 devletin 197 tanesi bir şekilde, açık ya da gizli, askeri, istihbarat, diplomatik veya siyasi düzlemde Afganistan ile ilişkiye geçmişler. O ülkeler Afganistan'ı tanımasalar bile muhatap almışken, biz ayda mı yaşıyoruz ki 'Hayır efendim, seni tanımıyorum' diyelim."

Dünyadan bihaber!

Ne yapsa istediği cevabı alamayan Sevilay Yılman, konuşulup, tartışılmış, İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamadan sonra da kapanmış şu 'çöp' bilgiyi gündeme getirdi: "Malatya Üniversitesi Taliban örgütünden öğrenci kabul etmiş."

Araya giren Habertürk sunucusu Ebru Baki, dünyadan bihaber Yılman'a, şöyle cevap verdi: "O tartışmaya şimdi bizi geri döndüreceksiniz. İnönü Üniversitesi'nin rektörü de açıklama yaptı. Dedi ki 'biz çok ciddi bir güvenlik incelemesi sonrasında öğrenci alıyoruz' "