Habertürk canlı yayında kavga! Ersan Şen, Sevilay Yılman'a bastı tokadı

Türkiye seçime doğru giderken siyaset arenasıyla birlikte televizyon programlarında da hararetli anlar yaşanıyor.

İttifak yorumları, aday tartışmaları, HDP'nin CHP'ye desteği, adayların demeçleri, programlarda gündemi belirleyen konular oluyor.

Tartışmalarda sıkça yer alan isimlerden biri de hukukçu Ersan Şen.

PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteği tansiyon yükseltti

Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Enine Boyuna’ programına katılan Şen, gazeteci Sevilay Yılman ile anlaşmazlık yaşadı.

Canlı yayında tartışan iki isim stüdyoda tansiyonu yükseltti.

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Konu ise Millet İttifakı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP birlikteliği.

"Ben seçilirsem ilk işim Kandil'i bitirmek olacak demiyor"

Şen konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e net bir tavır sergilemesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

Diyecek ki kısa ve öz, 'Ben seçilirsem ilk işim Kandil'i bitirmek olacak.' dedi mi demedi mi şu ana kadar? Asla demedi, demiyor. Bunu, Cumhurbaşkanı olacak birisinin ağzından milliyetçi kesim duymak istiyor.

"Kandil'in kontrolünde mi?"

Bunun üzerine Yılman, Şen'e "Siz ne demek istiyorsunuz? Kandil'in kontrolünde mi? Bunu mu demek istiyorsunuz?" sözleriyle sert çıktı.

"Sadece HDP'den gelen oylarla seçilemezsin"

Ardından sesler yükseldi ve Şen sözlerine şöyle devam etti:

Ben öyle bir şey demedim çarpıtma. Böyle bir şey yok. Ben senin biraz önce fikirlerini kesmedim niye saygısızlık yapıyorsun? Benim adıma konuşma. Benim konuşmalarım beni bağlar. Ben sizin istediklerinizi söylemek zorunda değilim. Beni mecbur etmeyin. Niye ben konuştuğumda homurdanıyorsunuz. Ben milliyetçi kanalı temsil ediyorum burada. Söylediklerim hoşuna gitmiyorsa senin sorunun benim değil.

Biz burada yapıcı konuşuyoruz. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı millet ittifakı aşmalı. Seçim kaybedersin, kaybettirirler sana. Sadece HDP'den gelen oylarla seçilemezsin. Kimse bizi göz ardı edemez bu ülkede. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle sorunu olan HDP ile benim sorunum var.