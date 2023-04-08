  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Habertürk canlı yayında kavga! Ersan Şen, Sevilay Yılman'a bastı tokadı
Gündem

Habertürk canlı yayında kavga! Ersan Şen, Sevilay Yılman'a bastı tokadı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:46:00 -

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'ya karşı net bir tutum sergilemesi gerektiğini söyleyen hukukçu Ersan Şen, 6'lı koalisyonun HDP ile ortaklığını savunan Sevilay Yılman'a, "Söylediklerim hoşuna gitmiyorsa senin sorunun." sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye seçime doğru giderken siyaset arenasıyla birlikte televizyon programlarında da hararetli anlar yaşanıyor.

İttifak yorumları, aday tartışmaları, HDP'nin CHP'ye desteği, adayların demeçleri, programlarda gündemi belirleyen konular oluyor.

Tartışmalarda sıkça yer alan isimlerden biri de hukukçu Ersan Şen.

PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteği tansiyon yükseltti

Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Enine Boyuna’ programına katılan Şen, gazeteci Sevilay Yılman ile anlaşmazlık yaşadı.

Canlı yayında tartışan iki isim stüdyoda tansiyonu yükseltti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konu ise Millet İttifakı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP birlikteliği.

"Ben seçilirsem ilk işim Kandil'i bitirmek olacak demiyor"

Şen konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e net bir tavır sergilemesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

Diyecek ki kısa ve öz, 'Ben seçilirsem ilk işim Kandil'i bitirmek olacak.' dedi mi demedi mi şu ana kadar? Asla demedi, demiyor. Bunu, Cumhurbaşkanı olacak birisinin ağzından milliyetçi kesim duymak istiyor.

"Kandil'in kontrolünde mi?"

Bunun üzerine Yılman, Şen'e "Siz ne demek istiyorsunuz? Kandil'in kontrolünde mi? Bunu mu demek istiyorsunuz?" sözleriyle sert çıktı.

"Sadece HDP'den gelen oylarla seçilemezsin"

Ardından sesler yükseldi ve Şen sözlerine şöyle devam etti:

Ben öyle bir şey demedim çarpıtma. Böyle bir şey yok. Ben senin biraz önce fikirlerini kesmedim niye saygısızlık yapıyorsun? Benim adıma konuşma. Benim konuşmalarım beni bağlar. Ben sizin istediklerinizi söylemek zorunda değilim. Beni mecbur etmeyin. Niye ben konuştuğumda homurdanıyorsunuz. Ben milliyetçi kanalı temsil ediyorum burada. Söylediklerim hoşuna gitmiyorsa senin sorunun benim değil.

Biz burada yapıcı konuşuyoruz. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı millet ittifakı aşmalı. Seçim kaybedersin, kaybettirirler sana. Sadece HDP'den gelen oylarla seçilemezsin. Kimse bizi göz ardı edemez bu ülkede. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle sorunu olan HDP ile benim sorunum var.

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Gündem

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı
Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı

Gündem

Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yavuz

Ersan şen Hocamızın doğru konuşması chpkk Avukatı Sevilay Yılman'a ağır geldi. Yılman hdp den aday olsada görüşlerini orada ifade etse.

vatandaş

Ersan şen doğru söylüyor hepsi satılmış bunların zaten seçimi kazanamayacaklar kendileride biliyor bunu 15 mayısta millet bunların tamamını çöplüğe atacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Başaran'ın alt..
Oruç tutan her kişi için böyle büyük fayda sağlıyor! Yapan bir daha yapmak isteyecek: Ramazan şerbeti tarifi
Yemek Tarifleri

Oruç tutan her kişi için böyle büyük fayda sağlıyor! Yapan bir daha yapmak isteyecek: Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan ayında susuzluğu gidererek mideyi rahatlatan şerbetler arasında olan bu tarifin sırrı ne yapılışını açıklıyoruz... İftar sofralarını..
Akşener'in savunduğu ismin iğrenç paylaşımları ortaya çıktı! Türkeş ve Yazıcıoğlu sözleri mide bulandırdı
Gündem

Akşener'in savunduğu ismin iğrenç paylaşımları ortaya çıktı! Türkeş ve Yazıcıoğlu sözleri mide bulandırdı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in gözaltına alınmasına tepki gösterdiği "Erdoğan sayesinde" provokasyonu yapan etiketlerin ardındaki isim Ma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23