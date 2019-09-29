0553 313 94 23

Habersiz aldıkları otomobil küçük Yunus'un sonu oldu! Kardeşi yaralı...

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, Yunus Emre Kurt'un (15) babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobil, bir süre sonra kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada Yunus Emre yaşamını yitirdi, araçtaki kardeşi Hamza Kurt (11) ise yaralandı. 

29 Eylül 2019 Pazar 14:44
Habersiz aldıkları otomobil küçük Yunus'un sonu oldu! Kardeşi yaralı...

Kaza, dün, Çaykara'ya bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan'dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip, çalıştıran Yunus Emre Kurt, mahallede gezmeye başladı. Kardeşi Hamza Kurt'un da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt'un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Kurt'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:44
  1. Trabzon
  2. trafik kazası
  3. Yunus Emre Kurt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul depremi için korkutan açıklama! '1 ay daha sürer'
    1. İstanbul depremi için korkutan..
    2. Hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'de..
    3. Tanıtım filmleri yurt dışında..
    4. Oturduğu kamu konutunu satın almak..
    5. Rusya 4 yıldır Suriye'de bulunuyor
    6. “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih..
    7. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    8. Doğa harikası 'Tortum Şelalesi'..
    9. Feyzioğlu’ndan çarpıcı ifadeler!..
    10. Otomobilden ateş açan maskeli..
    11. Hıdır Çiçek kimdir? HDP İl Başkanı..
    12. Evinde esrarla yakalanan İtalyan..
    13. Galatasaray-PSG maçının hakemi belli..
    14. Emeklilerden aylık hesaplama..
    15. Pes dedirten olay! Çalacak bir şey..
    16. İran, ABD'ye karşı teyakkuza geçiyor
    17. İran Petrol Bakanı talimat verdi:..
    18. Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor
    19. Hong Kong’da göstericilere plastik..
    20. Husilerin fırlattığı balistik füze..
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!