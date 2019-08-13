Haberleşme uydu sayısı 6’ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin uydu tasarım ve üretim faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, şu anda üç haberleşme; üç gözlem uydusunun aktif olduğuna işaret etti.

İlk uydunun 10 Ağustos 1994’te fırlatıldığını ve 12 sene hizmet verdiğini hatırlatan Turhan, “Türksat 1C’den 14, 2A’dan da 15 sene yararlanıldı” dedi.

Turhan, aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B’nin haberleşme talebini karşıladığını dile getirdi. Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularının ise gözlem yaptığını kaydetti.

Çalışmalar hız kazandı

Türkiye’nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini anlatan Turhan, şu ifadeleri kullandı:

“31 derece doğu yörüngesine ülkemize ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapılıyor.

Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi arttıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak. Bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya’dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi.

Teknik açıdan yeterli görülen bu üç firmadan mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S’le 9 Kasım 2017’de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlandı.”

Üretim ve tasarım faaliyetleri sürüyor

Türksat 5A ile 5B’nin tasarım ve üretim faaliyetlerinin Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere’deki tesislerinde takvime uygun şekilde sürdürüldüğünü aktaran Bakan Cahit Turhan, “Her iki uydunun da kritik tasarım ile gözden geçirme aşamalarının tamamlandı” diye konuştu.

Tasarım fazları tamamlanan uyduların üretim süreçlerinin devam ettiğine dikkat çeken Turhan, Türksat 5A’nın 2020’de, Türksat 5B’nin de 2021’de uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hedefler büyük

Turhan, Ankara’da yapımı sürdürülen Türksat 6A’nın ise 2021’de tamamlanarak 2022 başında uzayda olacağının böylece Türkiye’nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısının 6’ya yükseleceğinin altını çizdi.

Turhan, yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil; geniş bant internet sağlama kabiliyetinde büyük bir kapasiteye sahip olunacağını vurguladı. Bakan Turhan, “Türkiye, 6 uydusuyla Orta Asya dahil Çin’e kadar uzanan bölgeye; Afrika ve Avrupa’yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek” şeklinde konuştu.