0553 313 94 23

Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek"- "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da, Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek"- "Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacak"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04
Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin, Türksat 5A, 5B ve 6A'yı kullanmaya başlamasıyla aktif haberleşme uydu sayısını 6'ya yükselteceğini belirterek, "Böylece Türkiye, Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ilk uydusunun 10 Ağustos 1994'te fırlatıldığını ve 12 yıl hizmet verdiğini dile getiren Turhan, Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldığını söyledi.

Turhan, aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B'nin haberleşme ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularının ise gözlem yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini anlatan Turhan, 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak.Bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya'dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi. Teknik açıdan yeterli görülen bu 3 firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S ile 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlandı."

- Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetlerinin, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde, takvime uygun şekilde, sürdürüldüğünü anlatan Turhan, her iki uydunun da "kritik tasarım gözden geçirme" aşamalarının tamamlandığını dile getirdi.

Tasarım fazları tamamlanan uyduların üretim süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Turhan, Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ankara'daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı sürdürülen Türksat 6A'nın ise 2021'de tamamlanarak 2022 başında uzayda olmasının planlandığını belirten Turhan, söz konusu 3 haberleşme uydusunun hizmete girmesiyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısının 6'ya yükseleceğini bildirdi.

Turhan, yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde büyük bir kapasiteye sahip olunacağını da ifade etti.

Bakan Turhan, "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da, Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04
  1. Cahit Turhan
  2. ulaştırma ve altyapı bakanı
  3. uydu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    2. Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar..
    3. Araç kiralamada bayram havası
    4. Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor..
    5. CHP'ye bayram ziyaretleri
    6. Tanzanya'da bayram namazı
    7. Bakan Akar'dan "Güvenli Bölge"..
    8. 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu
    9. İyi Parti'den MHP'ye dönüşler arttı!
    10. Kanarya Adaları'nda orman yangını
    11. İstanbul Havalimanı'nda sefer yoğunluğu!
    12. Çıtır çıtır susamlı çubuk kraker tarifi
    13. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim..
    14. Bakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma..
    15. "Önümüzdeki birkaç yıl Türkiye-Ukrayna..
    16. Türkiye Diyanet Vakfından..
    17. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat..
    18. Vali Kaymak: “Bizler size hizmet etmek..
    19. Norveç’teki cami saldırısında..
    20. Amasya’da jandarmadan uyuşturucu..
    21. Medipol Başakşehir, Avrupa..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurbanı..
    23. Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2..
    24. Parmak bebekler yaşama tutundu
    25. İZTO Müzesi’ndeki seramikler, bilimsel..
    26. Karadeniz'de karadutun pekmeze..
    27. Kurban derileri ekonomiye..
    28. 3 milyon Müslüman hacı oldu
    29. "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz..
    30. İzmir’in gurur tablosu
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı