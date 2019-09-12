Haberlere akıllı işaret

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca, televizyon haberlerinde izleyicileri bilgilendirmek için haber bültenlerinde de akıllı işaretler kullanılması için çalışma başlatıldı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni bir yayın dönemine girildiği sırada son zamanlardaki en büyük şikayetlerden olan şiddet ve şiddetin özensizce gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet beklendiği belirtildi.

Haberlerin genelde olumsuzlukları içerdiğine ilişkin bir algıyla hareket edildiğine işaret edilen açıklamada, basın mensuplarına olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığı hatırlatıldı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Uluslararası medyanın çok önceden bir standarda bağladığı ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekrana yansıtılma biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması ne yazık ki ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.”