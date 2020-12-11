Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Türkiye ve Rusya'ya arasında askeri alanda sürdürülen işbirliği ABD tarafından yakından takip ediliyordu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını istemeyen Washington yönetimini yaptırım tehdidini masaya koymuştu.

Ancak Türkiye yaptırım tehditlerine kulak asmayarak milli güvenliği için önemli bir yere sahip olan hava savunma sistemlerini envarterine kattı.

ABD'nin bu karar sonrası ne adım atacağı merak konusu olmuştu.

Trump kararını verdi

Dünya medyasına yansıyan son dakika haberlerine göre ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulama yönünde karar aldığı iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından önerilen ve Ankara'ya, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını bildirdi.

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

Yaptırımların neleri içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.