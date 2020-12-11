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Dünya Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin verdiği skandal kararı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 08:15:00 - 2020-12-11 09:11:04

Türkiye ve Rusya'ya arasında askeri alanda sürdürülen işbirliği ABD tarafından yakından takip ediliyordu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını istemeyen Washington yönetimini yaptırım tehdidini masaya koymuştu.

Ancak Türkiye yaptırım tehditlerine kulak asmayarak milli güvenliği için önemli bir yere sahip olan hava savunma sistemlerini envarterine kattı. 

ABD'nin bu karar sonrası ne adım atacağı merak konusu olmuştu.

Trump kararını verdi

Dünya medyasına yansıyan son dakika haberlerine göre ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulama yönünde karar aldığı iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından önerilen ve Ankara'ya, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını bildirdi.

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

Yaptırımların neleri içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

 

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Yorumlar

gercekler

ya sunu anlayın artık s400alsakta almasakta f-35 leri adamlar vermeyecekti zaen s-400 radarları bize yeter füzelerini zaten yapıtyoruz bunlar yaptırım yapsa ne olur yapmasa ne olur ahava sahasnı 10 dakka kitle allak bullak olurlar ne suriyeye ne ıraka ne arabistana dolasıp duru giderler
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