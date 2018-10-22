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Haberi alan 747 yıllık medreseye koştu!

Sivas'ta 1271 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu sırasında ortaya çıkan gizli geçitler meraklı vatandaşların uğrak yeri oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:52
Haberi alan 747 yıllık medreseye koştu!

Sivas’ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese’nin restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkan gizli geçitler meraklıların akınına uğradı.

İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni'nin 1271 yılında yaptırdığı Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu için Sivas Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalarda daha önce bilinen gizli yer altı tünelin ucu gün yüzüne çıkartıldı. Gizli tünelin girişinin bulunduğu haberi meraklıların kazı alına akın etmesine neden oldu.

“Duyanlar gelip bakıyor”

Tüneli merak edip kazı alanına giden Eskikale Mahallesinde 50 yılı aşkın süredir yaşayan Hamit Güler, kendisinin çocukluk döneminden beri tünelin varlığını bildiğini belirtip merakını gidermek için kazı alanına gittiğini söyledi. Güler, ”Bizim çocukluğumuz da biz buralarda oynarken tünelin buralarda olduğunu biliyorduk. Bir noktadan girip başka bir noktadan çıktıklarını biliyorduk. Alt geçitlerin olduğunu biliyordum ben. İnsanların dikkatini çekiyor şuan burası. İnsanlar televizyonlardan da izlemişler ve yeni duyanlar var. Toprağı görünce millet gelip bakıyor" dedi.

Metin Nur ise yaptığı açıklamada, “Burada gezerken fotoğraf çekiyorduk. Burada tarihi eserleri gördüm. Yer altında bir kazı yapmışlar bir bakayım dedim. İnsanlar buraya toplanmış bakıyordu bir bakayım dedim. O vasıtayla gelip inceledim. Güzel tarihi eserler var ve bu kuyular dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:52
  1. Çifte Minareli Medrese
  2. Sivas Arkeoloji Müze Müdürlüğü
  3. İlhanlılar
  4. Sahip Şemseddin Cüveyni
  5. Vakıflar Bölge Müdürlüğü
  6. Gizli tünel

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