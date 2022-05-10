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Medya Haber Global Ümit Özdağ yayınını iptal etti!
Medya

Haber Global Ümit Özdağ yayınını iptal etti!

Haber Global TV'de bu akşam saat 20:30'da Ümit Özdağ'ın konuk olacağı Yüz Yüze programı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 23:58:00 -
Haber Global Ümit Özdağ yayınını iptal etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konuk olacağı Buket Aydın moderatörlüğündeki Yüz Yüze programı iptal edildi.

Programın tanıtım fragmanında şu ifadelere yer verilmişti:

Buket Aydın soracak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili çıkışlarını, gönlündeki Cumhurbaşkanı adayını ve muhalefete yönelik sert sözlerini Haber Global’de Yüz Yüze’de anlatacak.

Buket Aydın koronavirüse yakalandı!

Haber Global tarafından programın iptaline ilişkin yapılan açıklamada Buket Aydın'ın koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Haber Global'in açıklaması şöyle:

Bu akşam ekrana gelecek Yüz Yüze programı Buket Aydın covid olduğundan dolayı iptal olmuştur. Saat 20.30’da Mesele programı ekrana gelecektir.

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