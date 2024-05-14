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Spor Haber geldi! Hocası açıkladı, yollama çıkışı: Di Maria ayrılıyor mu? Engelleri ortadan kaldırmak niyetindeler
Spor

Haber geldi! Hocası açıkladı, yollama çıkışı: Di Maria ayrılıyor mu? Engelleri ortadan kaldırmak niyetindeler

Yeniakit Publisher
2024-05-14 09:10:00 - 2024-05-14 09:12:58
Haber geldi! Hocası açıkladı, yollama çıkışı: Di Maria ayrılıyor mu? Engelleri ortadan kaldırmak niyetindeler

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve transferde adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli yıldız Di Maria'nın takımındaki geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve transferde adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli yıldız Di Maria'nın takımındaki geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Portekiz Lig'nde 33. haftada Aoruca'yı 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Roger Schmidt, "Di Maria'nın Luz Stadı'ndaki son maçı mıydı?" sorusunu yanıtladı.

Deneyimli çalıştırıcı bu soruya, "Di Maria'yı çok takdir ediyorum. Harika bir kariyeri var ve hala çok iyi durumda. Umarım Di Maria, Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Henüz bir karar vermedi. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim." yanıtını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular." diye konuşmuştu.

Transferde adı Beşiktaş'la anılan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla 48 maça çıktı ve 17 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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