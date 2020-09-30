Haber ekipleri çatışmanın detaylarını açıklıyordu! Canlı yayında füze şoku

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar dördüncü gününde de devam ederken, bu anların detayını haber yapmak isteyen gazetecilerin yanına düşen füze zor anlar yaşattı.

Azerbaycan’ın Terter şehrinde Ermenistan’la çatışmanın detalarını anlatan Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin zor anlar yaşadı.

Canlı yayında kısa süreli panik yaşayan sunucu “Çok yakında bir noktaya yine füze fırlatıldı” diye ifade etti.

Daha sonra yayına devam eden Çetiner, bölgedeki son durumu anlatmaya devam etti.

Bugün ne olmuştu?

Dördüncü gününde de devam eden Dağlık Karabağ savaşı bu sabah itibariyle devam ederken 2 adet savaş uçağı düşürüldü.