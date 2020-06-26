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Aktüel

Haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-26 01:09:47 -
Haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu

BOLU (AA) - Oğlunu telefonla arayarak iyi olmadığını söyleyen kadın, evinde baygın bulundu.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi 410. Sokak'taki bir sitede yaşayan Canan P. (48), İstanbul'da bulunan oğlunu arayarak kendini iyi hissetmediğini söyledi.

Bunun üzerine İsmail P, annesinin komşularını arayarak onları durumdan haberdar etti.

Canan P'nin evine giremeyen komşuları, polis ve itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde, Canan P'nin 2. kattaki dairesine, merdivenli araçla açık balkon kapısından girdi.

Evde baygın bulunan Canan P, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Canan P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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