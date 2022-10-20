Hababam Sınıfı'nın Semra Hocası'ydı!.. Son halini görenler tanıyamadı...

1975 yılında beyaz perdeyle buluşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Öğretmen karakterini canlandıran usta oyuncu Semra Özdamar'ın son hali Yeşilçam severler için merak konusuydu. Filmde duru güzelliğiyle herkesin hayran kaldığı Özdamar'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Türk edebiyatının usta yazarı Rıfat Ilgaz'ın kaleminden sinemaya uyarlanan ve Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan isimlerden biri de Semra Özdamar.

Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı. Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Feridun Şavlı... Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor.

Efsane filmde hayat verdiği Semra Öğretmen karakteriyle tanınan Sema Özdamar'ın son hali merak konusu oldu.

Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.

Uzun yıllardır kamera karşısına geçmeyen oyuncu, değişimiyle şaşırttı.

Aslen Bursalı olan Semra Özdamar, şimdilerde 66 yaşında.

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi.

Almanya'da yaşayan yıldız, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.

Semra Özdamar kimdir?

Türk Sinema sanatçısı, yazar Semra Özdamar, 11 Ocak 1956tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. 1973 yılında sinemaya başlayan Semra Özdamar, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak, öykü yazarlığına başladı.

Ertem Eğilmez filmi Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı olarak tanındı. Yazmış olduğu bazı eserleri ise Sessiz Çığlıklar, Kadırga’da Son Horon, Sekiz Kadın ve Hayat Bizi Yaşar’dır.

Hababam Sınıfı’nın Selma Hoca’sı olarak tanındı. Bir süre Almanya'da yaşadı. 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.