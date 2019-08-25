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Hababam Sınıfı oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğühastanede dün hayatını kaybeden ’Hababam Sınıfı’ oyuncularından Faruk Şavlı (62), Mersin’deki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’a uğurlandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:22
Hababam Sınıfı oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğühastanede dün hayatını kaybeden ’Hababam Sınıfı’ oyuncularından Faruk Şavlı (62), Mersin’deki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’a uğurlandı.


Adana’da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Şavlı içinbugün Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 17 yıldır Mersin’deyaşayan ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Mersin Şubesi’ne bağlı olarak saha komiserliği görevini yürüten Şavlı’nın cenaze törenine, eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı ile mesai arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tören sırasında oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı, üzerinde Türk bayrağı ve Beşiktaş atkısının bulunduğu babalarının tabutu başından bir an bile ayrılmazken, eşi Halime Şavlı ise uzun süre gözyaşı döktü.


Faruk Şavlı’nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, sevenlerinin omuzlarında camiden çıkarılarak toprağa verilmek üzere Burdur’a gönderildi. Şavlı’nın cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip memleketi Burdur’da defnedileceği bildirildi.


Yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle bir süredir Adana’da özel bir hastanede tedavi gören ’Hababam Sınıfı’ oyuncularından Faruk Şavlı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetmişti. Faruk Şavlı, Hababam Sınıfı filminde ’Domdom Ali’ karakteri ile tanınan Feridun Şavlı’nın kardeşi olarak biliniyordu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:22
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