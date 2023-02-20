HAARP teknolojisini Akit'e anlattı: Erdoğan'ı nefretle izleyip en sonunda harekete geçtiler

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Yahudilerle birlikte hareket eden Anglosakson aklın dünyayı bu yüzyılda tamamen ele geçirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Kaynak, “Bunlar Türkiye’yi başıboş bırakmayacaklardır. Samuel Hantington’un medeniyetler savaşı kitabında belirttiği altı fay hattının, dördü etkisiz hale getirildi. Katoliklerin en son 1963 yılında ‘İsa’yı öldüren yahudilerdir’ fikrinden vazgeçmesiyle, direnen Katolik dünyası ele geçirildi. Ortodoks dünyası ve Putin etkisiz kılındığında, sıranın Türkiye’ye geleceği muhakkaktır. Türkiye 20 sene evveline kadar etkisiz bir güç olarak kabul ediliyordu. Bütün ABD raporları, Müslüman dünyanın kontrol altında bulunduğunu söylerken, Türkiye’nin 20 yıllık iktidar döneminde Erdoğan’la bağımsız bir konuma geçmesi, tabi ki onlar tarafından büyük bir kızgınlık öfke ve nefretle izlendi. En sonunda harekete geçtiler” diye konuştu.

En sonunda harekete geçtiler

Ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları dışarıdan bakan bir gözle analiz ederek dikkatleri üzerine çeken Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da yaşanan iki büyük depremin arkasında ABD’nin kontrolündeki HAARP projesinin bulunduğu yönünde son günlerde artan iddiaları Akit okurları için değerlendirdi.

Yahudilerle birlikte hareket eden Anglosakson aklın dünyayı bu yüzyılda tamamen ele geçirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Kaynak, “Bunlar Türkiye’yi başıboş bırakmayacaklardır. Samuel Hantington’un medeniyetler savaşı kitabında belirttiği altı fay hattının, dördü etkisiz hale getirildi. Katoliklerin en son 1963 yılında ‘İsa’yı öldüren yahudilerdir’ fikrinden vazgeçmesiyle, direnen Katolik dünyası ele geçirildi. Ortodoks dünyası ve Putin etkisiz kılındığında, sıranın Türkiye’ye geleceği muhakkaktır. Türkiye 20 sene evveline kadar etkisiz bir güç olarak kabul ediliyordu. Bütün ABD raporları, Müslüman dünyanın kontrol altında bulunduğunu söylerken, Türkiye’nin 20 yıllık iktidar döneminde Erdoğan’la bağımsız bir konuma geçmesi, tabi ki onlar tarafından büyük bir kızgınlık öfke ve nefretle izlendi. En sonunda harekete geçtiler” diye konuştu.

Putin ve Lavrov'un açıklamalarına dikkat

“Karşımızdaki bütün dünyadaki gücü eline geçirmek isteyen, Anglosakson yapının bu konuda etkisiz kalacağını düşünmek safdillik olur” diyen Kaynak, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Anglosaksonların bu planları hakkında son bir ayda yaptıkları üç ayrı açıklama var. Tabi ki biz ülkemizdeki deprem için herhangi bir bahaneye sığınacak değiliz. Fakat her türlü ihtimali de değerlendirmek durumundayız. HAARP teknolojisinin fikir babası Nikola Tesla öldükten sonra FBI evini bastı. Bütün belgelerine el koydu ve araştırdı. Tabi ki neleri ele geçirdiler bilmiyoruz ancak, 1993 yılında başlatılan HAARP projesi ile bağlantısı daima bir soru işareti olarak kaldı. HAARP, Alaska’daki bir üniversiteyle bağlantılı, Alaska merkezli bir proje. Ama tabi ki Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ‘2013-15 arasında proje feshedildi. Alaska’da üniversiteye devredildi’ açıklaması yaptı. Bu bize göre imkansız olan bir şey. Bunun açıklaması ancak ‘bu proje başarıya ulaştı, bu yüzden bundan sonrasını toplumdan gizliyoruz’ demektir. Pentagon kendisi özel devam ediyor anlamındadır. Amerikan çalışma tarzı da zaten bunu gerektirir” değerlendirmesini yaptı.

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"Bunlar Türkiye'yi başıboş bırakmayacaklardır"

Anglosaksonların küresel olarak bütün dünyayı ele geçirecek güce ulaştıklarına inandıklarını hatırlatan Kaynak şöyle devam etti:

“Anglosakson yapının arkasındaki hareket gücü judaik, yani Yahudi akıldır. Bu akıl, doğrudan Yahudilik veya Hıristiyanlık dininden ziyade, Mısır’daki ezoterik Osiris dinine kadar uzanır. M.Ö 1000 yılına kadar gider. Belkıs’ın Hiram’a hediye ettiği üçgen içindeki göz bunun sembolüdür. ABD’de Rihanna ve bir sürü şarkıcının kareografisinde osiris vardır. İşte depremleri tetikleyebilen, iklimlere müdahale edebilen bu HAARP teknolojisi böyle bir yapının elinde. Bizim bu bölgedeki, enerji birikimi eğer altı civarındaysa, bu HAARP teknolojisinin bu işi tetikleyerek, yedi buçuğa veya yedi üzerine çıkarma yeteneği var. Bunu bütün dünya biliyor ve söylüyor. 1930 yılında Nikola Tesla’nın teleforce adlı projesinden biliyoruz. ‘Bunu kimseye söylemedim, yazmadım’ diyor. ‘Ama öyle bir güç var ki diyor elimde, yüz kilometre mesafedeki on bin uçaklık bir gücü bir anda yok edebilirim’ diyor. Tesla öldükten sonra FBI evini bastı. Bütün belgelerine el koydu ve araştırdı. Tabi ki neleri ele geçirdiler bilmiyoruz ancak, 1993 yılında başlatılan HAARP projesi ile bağlantısı daima bir soru işareti olarak kaldı. Karşımızdaki bütün dünyadaki gücü eline geçirmek isteyen, Anglosakson yapının bu konuda etkisiz kalacağını düşünmek safdillik olur. Tabi ki biz ülkemizdeki deprem için herhangi bir bahaneye sığınacak değiliz. Toplumun her kesimindeki batılılaşma denilen ahlaki çöküntünün, müteahhitler dahil inşaat sektörünü etkilemediğini düşünemeyiz”

"On ilin aynı anda yıkılması müdahaleyi zorlaştırdı

Depremlerin on şehri aynı anda yıkmasının o şehirlerdeki müdahale araçlarını ve ekiplerini bir anda etkisiz hale getirdiğine dikkat çeken Kaynak, “Yeryüzünde hiçbir devlet, gücü ne olursa olsun böyle bir imkana sahip değil. On şehir anında yıkıldı ve yardıma müdahale etmesi gereken ekiplerin yüzde sekseni etkisiz hale geldi. İş makineleri ve ekipler çok uzaklardan taşınmak zorunda kalındı. Bunun üzerine bir de insanımızı panik ve umutsuzluğa sevk edecek bilim dışı unsurların kara propagandaları, umutsuzluğu zirveye taşıdı. Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir yardım kampanyası gelmesine rağmen, yüz binlerce yardım görevlisinin bölgeye ulaştırılması, tabi ki zamanla yarış gerektiriyordu. Yeryüzünde künfe yekün yapacak herhangi bir güç yok. İnsanlar Allaha ait olan yetkileri isteme hakkına da sahip değil. Ancak şöyle bir olay var; üzerinden iki hafta geçtikten sonra bizim derhal toparlanmaya başlamamız çok önemlidir. Biz yeniden ayağa kalkabiliriz. TOKİ bunun örneğini gösterdi. 130 bin küsur binanın yıkılmaması bunu yapabilecek gücümüz olduğunu gösterdi. Bu konuda diğer ülkelerin fikirlerinden faydalanabiliriz. Ama yolumuzu kendimiz çizmek zorundayız” dedi.

HAARP Projesi nedir?

HAARP, Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan önemli bir projedir. HAARP fikri, ilk kez Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atıldı. Bu projenin hayata geçirilmemesi için birçok ülkede kampanyalar yapıldı. Çünkü HAARP projesi iklim kontrol ve yapay deprem silahı olarak kullanılabilme iddialarından dolayı çok tartışmalı bir konu halini almıştır. HAARP'ın yapabilecekleri şöyle biliniyor; İklimleri değiştirmek, suni deprem oluşturmak, insan bilincini kontrol edebilmek, sel ve kuraklık oluşturabilmek.