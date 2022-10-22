Haaland'ın menajerinden müthiş iddia!

Erling Haaland'ın menajeri Norveçli futbolcunun 1 milyar Sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti.

Borussia Dortmund'dan sezon başında Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, İngiliz ekibiyle 20 gole imza attı. Bu istatistiğiyle de 22 yaşındaki oyuncu dünya futbolunun en iyi ve en popüler isimlerinden biri oldu. Avrupa'nın önde gelen elit kulüplerini geride bırakarak oyuncuyu 51 milyon Sterlin'lik sözleşme fesih bedelini ödeyerek kadrosuna katan City'de, gol makinası haline gelen Haaland'ın gelecekteki fiyatıyla ilgili yorumlar da yapılmaya başlandı.

2024 YILINDA 200 MİLYON EURO'LUK MADDE AKTİF OLACAK

Fanatik'e göre; Manchester City'ye 5 yıllık imza atan Haaland'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 2024'te aktif hale geleceği ve rakamın da 200 milyon Euro olacağı haberleri İngiliz basınında çıkmıştı.

BABASINA GÖRE CİTY'DE 3-4 YIL KALACAK

Erling Haaland, Manchester City sonrası nasıl bir yol izleyecek, merak konusu. Norveçli yıldızın City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki Haaland, City ile sözleşmesini tamamlarsa, anlaşma bittiğinde 27 yaşında olacak. Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland'a göre ise oğlu, City'de maksimum 3 ya da 4 yıl kalacak.

"DEĞERİ 1 MİLYAR STERLİN OLACAK"

Oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Haaland'ın 1 milyar Sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti. Röportajda tereddüt etmeden gelecekteki bonservisi için "1 milyar Sterlin" diyen Pimenta, "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacak" dedi.

Erling Haaland ile Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin karşılaştırılmasının normal olduğu değerlendirmesini yapan Pimenta, "Erling'in bu rakama ulaşacak ilk oyuncu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

City'deki başarılı başlangıcının ardından oyuncuyla Manchester City'nin yeni bir sözleşme yapıp yapmayacağı konusunda ise Rafaela Pimenta, "Öyle umuyorum. Bugün bunu konuşmak isterlerse, mutlu oluruz. Neden olmasın ki?" diye konuştu.



