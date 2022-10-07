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Spor Haaland'ın maaşı yok artık dedirtti!
Spor

Haaland'ın maaşı yok artık dedirtti!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland akıl almaz performansını sürdürüyor. Yıldız oyuncunun yıllık kazancı da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 15:07:00 -
Haaland'ın maaşı yok artık dedirtti!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland akıl almaz performansını sürdürüyor. Yıldız oyuncunun yıllık kazancı da belli oldu.
Geçtiğimiz hafta sonu derbide Manchester United'ı 6-3'lük skorla hezimete uğratan mavi-beyazlı ekipte yine performansıyla öne çıkan Erling Haaland hat-trick yapmıştı.

Son olarak önceki akşam Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a da 2 gol atan süper golcü, müthiş performansını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu. Haaland, Premier Lig'de forma giydiği ilk 8 maçta 14 gol ve 3 asistle 17 gole katkı yaptı.

22 yaşındaki golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1.27 gol ortalaması tutturdu. Bu istatistiğiyle de Haaland, 98 takımı geride bıraktı.

Erling Haaland, Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam gol sayısını 19'a ulaştıran ilk oyuncu oldu. Haaland'ı 12 golle Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip ediyor.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunu derinden sarsan Erling Haaland'ın kazandığı maaş da ortaya çıktı. Norveçli yıldızın ligdeki diğer yüksek kazanan yıldızlarla hemen hemen aynı maaşı aldığı öğrenilirken bonuslarla yıllık kazancının inanılmaz seviyelere geleceği öğrenildi.

Haftada 1 milyon euro

Maaşının yanı sıra kontratında Premier Lig'de ve Avrupa'da attığı gollere bonus, maçı başı bonusu gibi ekstra maddeler bulunan Haaland'ın haftalık kazancının 1 milyon euroyu bulduğu ifade ediliyor. 22 yaşındaki golcünün yıllık kazancının ise en az 51 milyon euro seviyelerinde olacağı öğrenildi. Bu da Norveçli yıldızı dünyanın en çok kazanan sporcularından biri yapıyor.

 

 


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