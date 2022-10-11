Haaland yokken Manchester City gol atamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Manchester City deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu. Birçok pozisyonun olduğu maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Rodri'nin golü VAR'dan döndü

Maça etili başlayan İngiliz ekibi 11. dakikada Rodri'nin attığı golle üstünlüğü sağladı. Yapılan VAR incelemesinin ardından ağlara giden top, pozisyon öncesinde Mahrez'in elle müdahalesi nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Mahrez penaltı kaçırdı

Mücadelede baskısını sürdüren Manchester City, 23. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Riyad Mahrez, penaltı atışından yararlanamadı.

Manchester City 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 30. dakikasında İngiliz ekibi, Sergio Gomez'in rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında da birçok pozisyona girilirken her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester City gruptaki puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Kopenhag ise puanını 2 yaptı. İki takım arasında oynanan ilk maçı City, 5-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Manchester City sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Kopenhag ise deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.