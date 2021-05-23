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Spor Haaland rekor kırdı
Spor

Haaland rekor kırdı

Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland, sezonu rekorla tamamladı. Haaland, Bundes Liga'da 40 golü bulan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:36:00 -
Haaland rekor kırdı

Bundesliga'da 2020-2021 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi.

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen karşısında 3-1 kazanarak sezonu 3. sırada bitirdi. Sarı-siyahlıların golleri 5', 84' Erling Haaland ve 51' Marco Reus'tan geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 89'da penaltıdan Lars Bender kaydetti.

Sezonu 27 golle tamamlayan Erling Haaland, Bundesliga tarihinde 40 golü aşan en genç oyuncu oldu (20 y ve 305 g).

Dortmund'ta, maça kaptan olarak maça başlayan olan 35 yaşındaki Polonyalı sağ bek Lukasz Piszczek, 11 yıldır firmasını giydiği takımına veda etti.

 

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