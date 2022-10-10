Haaland müthiş sırrını açıkladı! Duyunca inanamayacaksınız...

Manchester City'nin yıldızı Haaland, günde 6 bin kalori aldığı diyeti sayesinde vücudunu koruyor. Norveçli forvetin kalp ve karaciğer ağırlıklı beslenme düzeni dikkat çekiyor.

Manchester City'nin yeni forveti Erling Haaland, rekorları altüst ediyor. Forvet oyuncusunun başarısının altında sıkı bir diyet ve kararlılık yatıyor.

Sun'da yer alan habere göre; günde 6 bin kalori alan Erling Haaland'ın kalp ve karaciğer gibi sakatatlardan oluşan bir diyeti bulunuyor.

Ayrıca belgeselinde içtiği suyu bile filtrelediğini açıklayan oyuncu, uyanır uyanmaz güneş ışığına çıktığını söylüyor.

"Vücuduma iyi bakma endişesine sahibim"

22 yaşındaki forvet açıklamasında, "Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek en önemlisi. İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, kalp ve karaciğer yemeyi tercih ediyorum. Kalp ve karaciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir." dedi.

Bu sezon 13 resmi maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 20 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.