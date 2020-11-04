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Gündem Ha Trump ha Biden… ABD’nin politikasını onlar belirliyor
Gündem

Ha Trump ha Biden… ABD’nin politikasını onlar belirliyor

Akit TV sunucusu Murat Alan, "ABD'deki seçimleri kim kazanırsa kazansın. ABD'nin politikasını Kennedy'i öldürenler belirliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:06:00 -

ABD’deki başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle Demokratların adayı Joe Biden’ın Türkiye’deki muhalifleri destekleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devireceği yönündeki seçim vaadi nedeniyle Türkiye’den de ilgiyle takip edilen seçimlerde, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Biden arasında fark giderek kapanıyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, ABD’deki seçimler de masaya yatırıldı.

Seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Alan, “ABD'deki seçimleri kim kazanırsa kazansın. ABD'nin politikasını Kennedy'i öldürenler belirliyor.” dedi.

Aynı zamanda Alan, Trump'ı koordine eden zihniyetin de Biden'dan farkı olmadığını söyledi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Trump neyse Biden da odur. Biri iyi polis biri kötü polisi oynarken, biri devletin içerisinde bir derin devlet var, ben ona karşı frenliyorum, diyebilir, diğeri başka dinamikleri ortaya atabilir. Trump da gelse, Biden da gelse Amerika'nın politikasıyla Türkiye'nin politikasının uyuşmayacağı bir gerçek. Dolayısıyla, 'Oy hakkın olsa kimi seçersin' denilecek olsa, ikisine de oy vermeyecek bir noktadayım ben. Hiç birisini diğerine tercih edecek durumda değilim.” ifadelerini kullandı.

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