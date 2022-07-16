Ha Çömez, ha Yeşilada! İkisi de FETÖ kaynaklı iftiralarla karşınızda..

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Önceki gün KRT TV canlı yayınında konuşan Turhan Çömez, muhalefetin "Erdoğan kaçacak." yalanı tutmayınca, söylem değiştirip, "Erdoğan'ın en yakınları yurt dışına kaçacak." demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör suçlamasında bulunup, Türkiye'den İngiltere'ye kaçan ve Londra’da hastasını tedavi ettiremediği için Türkiye'ye getirip Erdoğan'ın kurduğu sağlık sistemi sayesinde tedavi ettirebilen Dr. Turhan Çömez, FETÖ kaynaklı yalanları ile iktidarı hedef aldı. Çömez'in ortaya attığı iddialara delil sunmamasına ODA TV bile, "Ekranlara yeni moda: İddia 'IN', kanıt 'OUT' " ifadeleri ile tepki gösterdi.

'İsim vermeyeyim ama...'

Çömez'in ardından Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Atilla Yeşilada da, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt dışına çok büyük paraların kaçırıldığı yalanını öne sürdü.

Tıpkı Çömez gibi isim ve kaynak belirtmeden FETÖ kaynaklı iftiralar ortaya atan Yeşilada, şunları söyledi:

Özel bankacılarla konuştum; on milyarlarca dolar yurt dışına nakledildi, o zamandan beri de bu aralıklı olarak devam ediyor. İsim vermeyeyim ama bazıları paralarını kaçıramaz, itibarı olan, dev bir holdingin sahibi olan kişiler Türkiye’deki paralarını kolay kolay yurt dışına çıkaramaz, hesap sorarlar. Saraydan bir telefon gelir, onlar mecburen tutuyor ama gizli zenginler, AKP’nin zenginleri hepsi kaçırdı paralarını yurt dışına.