Ha CHP ha Cumhuriyet genleri tıpatıp aynı: Gerici ve yobaz Cumhuriyet’ten ‘çarşaf’ hazımsızlığı

Müslümanların kimliklerine saygı duymayı öğrenemeyen Kemalizm’in fedaileri bu defa da İstiklal Marşı’nı okutan öğretmenin çarşafına takıldı.

Çarşaflı öğretmenin giydiği kıyafete ve inanca saygısı olmayan ancak her dem de özgürlük vurgusu yapan CHP ve Cumhuriyet gazetesi çarşaflı öğretmeni, “Taliban zihniyetinin yansıması” olarak nitelendirdi.

Merzifon ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde dün sabah saatlerinde yapılan bayrak töreni esnasında İstiklal Marşı okuma törenini çarşaflı öğretmenin yönetmesine kızan Kemalistler İslam düşmanlıklarını sergilemeye devam ediyor.

CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, olayın laik eğitim sistemine karşı bir hareket olduğuna iddia ederek: “Laiklik ilkesi vazgeçilmezimizdir. Kara çarşaflı bir kadın öğretmenin öğrencilerin karşısına kara çarşafla çıkıp İstiklal Marşı okutması kabul edilir bir durum değildir. Yaşanan bu olay karşısında mülki amirleri, okul müdürünü, milli eğitim müdürü ve cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. Son derece bilinçli bu tür eylemlerin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan cumhuriyetimizin temel ilkelerine yönelik bir yok etme, ortadan kaldırma eylemi olarak algılamaktayız.” dedi.

Müslümanların kimliklerine karşı nefret algısı oluşturmayı şiar edinen Cumhuriyet’in haberinde çarşaflı öğretmene yönelik, öğretmen ve velilerin tepki gösterdiğini iddia etmesi ise olayı haberleştirirken başvurulan bir şark kurnazlığı olarak görüldü.

Kaynak: Haksöz Haber