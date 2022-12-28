Ha bu da İmamoğlu'na kapak olsun! Bu ne iş Eko?
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı terör soruşturması hakkında, "Kılıçdaroğlu’nun seni görevden alacaklar dediği terör soruşturması İmamoğlu’nun yeni kâbusu olmaya aday" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı terör soruşturması hakkında, "Kılıçdaroğlu’nun seni görevden alacaklar dediği terör soruşturması İmamoğlu’nun yeni kâbusu olmaya aday" dedi. İBB'de terörle irtibatlı kişilerin işe alındığını belirten Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"İbrahim Doğan -İBB İstanbul Ağaç Peyzaj- 2008 Haziran ayında İstanbul’dan PKK’ya katılmış. 2009 yılında Türkiye’ye yönelik birçok terör saldırısının gerçekleştirildiği Hakurk kampında PKK’nın tim komutanlığına getirilmiş. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunan sınır karakoluna teslim olmuş.
Ömer Keleş -İBB İstanbul Ağaç Peyzaj- 2017 ve 2020 yılında PKK terör örgütüne üyelikten işlem görmüş. 4 Mayıs 2017 tarihinde PKK’ya, terör örgütüne üyelikten cezaevine girmiş. 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye olmuş. İBB’de işe alınmış.
Fikri Karabulut -İBB Boğaziçi Konut Hizmetleri- 2 Ocak 2014 tarihinde PKK’ya katılarak Bawer kod adını almış. 19 Haziran 2014 tarihinde Hakkâri’de teslim olmuş. Daha sonra İstanbul’da PKK’nın Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde yer alarak eylemlere katılmış.
Mükerrem Kestin -İBB Sosyal Hizmetler- PKK’da kırsal alanda silahlı faaliyet yürütürken 2015 yılında teslim olmuş.
Bu örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum. İBB’ye işe alımlarda önceliğin Mehmetçikle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen, o nedenle PKK’da “Değer Ailesi” olarak bilinen terörle irtibatlı ve iltisaklı insanların işe alınması içimi acıttı. Belediye başkanı adayı olduğunda Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu bunu yapmamalıydı."