Ha Bay Kemal ha Karamollaoğlu! Rekor kıran yüzyılın projelerine akılalmaz sözler

Seçime çok az bir süre kala HDP destekli 6'lı masadan tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak masa ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ilginç açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı'nın ortakları projelerini anlatmak yerine yapılanları eleştirmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve vekil sözü alan Saadet Partisi, CHP'nin "Bu hükümet dünyanın en iyi işini bile yapsa eleştiririz" mottosuna hızlı adapte oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konya teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıda, 20 yıldır yapılan yatırımları hedef aldı.

"Biz, yalan söylemeyiz, iftira etmeyiz" diyen Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

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Bugün Türkiye'de yapılan yatırımların emin olun belki yüzde 90'ı israf kapsamına girer. Halbuki milletin kendi ihtiyaçları var. Fabrikaya ihtiyacı var. İnşallah biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek.

Biz her ilde en az bir yerine göre birkaç tane tesisin kurulmasını arzu ederiz. Böylece o ilde doğup, büyüyen insanlar kendi bulundukları yerde iş imkanı aldıklarını elde etmiş olurlar. Durduk yere göçe teşebbüs etmezler.