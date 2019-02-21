H3N2 grip virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? H3N2 virüsünden nasıl korunulur?

Fransa'da, kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da yaşanan grip virüsünün ardından herkes H3N2 virüsü ile ilgili aramalarda bulunuyor. H3N2 grip virüsü nedir? H3N2 grip virüsü nasıl bulaşır ve bu virüsten korunma yolları nelerdir? İşte dünyada yayılarak ölümlere neden olan H3N2 virüsü ile ilgili merak edilen detaylar...

Grip salgınına neden olan bu virüs, H1N1 virüsü olarak adlandırılan ve ‘domuz gribi’ olarak bilinen virüsten çok daha ağır bir hastalık dönemi geçirtiyor. Vücudu mikroplara karşı savunmasız bırakan bu virüs, bulaştığı kişiyi halsizlikten yatağa düşürüyor ve bu nedenden dolayı hastaneler dolup taşıyor.

H3N2 grip virüsü nedir?

Şu an dünyada her iki virüsle oluşan gribe mevsimsel grip denildiğini açıklayan Elab Laboratuvarları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zerrin Beykal; “Bu yıl H3N2 virüsü ülkemizde, Avrupa ve Amerika’ya göre daha fazla görülüyor. Halk arasında domuz gribi olarak adlandırılan ve korkulan H1N1 virüsüne göre daha ağır belirtiler veriyor. Daha çok geniz ve burun boşluklarına yerleşip bu bölgelerde yanma ve kazıntı hissi oluşturuyor” dedi.

Ayrıca H3N2 virüsü ile birlikte yüksek ateş, yaygın kas ağrıları, titreme başağrısı, öksürük, göğüste sıkıntı şikayetleri görülebiliyor. 7-10 gün içinde düzelse de inatçı öksürük 1-2 aya kadar devam ediyor. Ağır geçirilen gribin risk grupları dışında, hayatı tehdit etmeyen bir virüs olduğuna değinen Dr. Beykal; “ Risk altında olan yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, kronik akciğer ve karaciğer hastalığı olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları, kronik böbrek hastaları ve çocuklardır. Bu kişilerin her yıl grip aşısı olmaları gerekiyor” dedi.

Gripten korunmak için neler yapılmalı?

Koruyucu aşı olmalı

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kış mevsimiyle birlikte grip hastalığının çok arttığını, beklenen bir durum olsa da insanların grip olmamak için çeşitli önlemler alması gerektiğini vurguladı. Ceyhan: “Bu senenin önceki senelerden farkı şu; grip aktivitesini geçen seneye göre iki hafta önce görüyoruz. Her yıl böyle bir dönemde artış görülüyor. Bu yıllardır gribe yakalandığımız bir virüs, geçen sene iki hafta sonra bunu görmüştük. Bu yeni bir virüs olmadığı için bir salgın beklemiyoruz. Nüfusun % 2’si enfekte olduysa, aşılama oranının da % 4 civarında olduğunu düşünürsek, daha önceki yıllardan bağışıklık da dikkate alındığında nüfusun % 80 – 90’ı gribe duyarlı. Bu seneki grip aşısının içinde H3N2 virüsüne karşı koruyan antijen var. İnsanlar, şu anda aşı olurlarsa 6 ay boyunca bundan kurtulabilirler.”

Hafife almayın!

Gripten dünyada her yıl 500 bin kişinin öldüğünün hesaplandığına dikkat çeken Ceyhan, “Her şeyden önce % 3 ölüm riski olan bir hastalık. En çok insanlar neden ölmüştür diye sorarsanız, tartışmasız grip denilebilir. 1918 – 1920 yıllarında görülen meşhur İspanyol gribi sırasında 150 milyon insan ölmüş, arkasından iki büyük daha salgın olmuş. Asya gribi, Hong Kong gribi, birinde 3,5 milyon diğerinde 1,5 milyon insan ölmüştür” dedi. Gribin tehlikeli bir hastalık olması nedeniyle aşısının da bulunduğunu belirten Ceyhan, kalp, akciğer, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanların, şeker hastalarının, 65 yaş üzerindeki yetişkinlerin, kreş ya da okula giden küçük çocukların, risk grubunda olanların, sağlık çalışanlarının grip aşısı yaptırabileceğini söyledi.

El yıkama alışkanlığına önem verin

Grip olan kişilerin halk arasına çıkmaması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, hasta kişilerden de uzak durulması gerektiğini belirtti. Gripten korunmak için el yıkamanın önemine dikkat çeken Ceyhan: “Hastalıklardan korunmak için avuçlarımızı, parmaklarımızı ve parmak aralarını, tırnaklarımızın içlerini temizleyecek şekilde ellerimizi sabunla yıkamalıyız” dedi. İnsanların hastayken öpüşme ve sarılma ve tokalaşma alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Ceyhan, öpüşmenin, tokalaşmanın sadece grip değil, menenjit, zatürre, tüberküloz, su çiçeği gibi bir çok solunum yolu ile bulaşan hastalıklara yol açtığını vurguladı. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Grip dönemlerinde sadece selamlaşmayı öğrenmemiz lazım. Mikroplar en çok elle taşınır, birinin elini çok zorunlu değilsek sıkmayalım, her gördüğümüzü sarılıp öpmeyelim. Öksürürken, aksırırken ağzı kapatma alışkanlığını kazanmamız lazım. Bunun dışında para üzerinde bir sürü bakteri barındırır. İnsanlar hasta oluyor, o paraya dokunuyor ve bu para elden ele dolaşıyor, paraya dokunduğumuz zaman el temizliğine dikkat etmemiz lazım. Eğer dışarıdaysak alkollü bir el dezenfektanı ile elimizi mutlaka temizlemeliyiz.”