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H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan durumu

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam birbirinden önemli üç maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:13
H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan durumu

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam birbirinden önemli üç maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

EURO 2020 yolunda A Milli Takımımız son derece kritik bir mücadeleye çıktı. Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Türkiye’nin en yakın rakibi Fransa ile 18'er puanı bulunuyor. İşte, H Grubu puan durumu... 

H Grubu günün sonuçları

Türkiye-Arnavutluk: 1-0

İzlanda-Fransa: 0-1

Andorra-Moldova: 1-0 

H Grubu puan durumu

 

H Grubu 8. hafta fikstürü

14 Ekim Pazartesi

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 Fransa-Türkiye

21.45 İzlanda-Andorra

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 00:13
  1. H Grubu puan durumu!
  2. Türkiye'nin puan durumu
  3. EURO 2020
  4. Avrupa Futbol Şampiyonası

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