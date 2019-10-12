H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan durumu
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam birbirinden önemli üç maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...12 Ekim 2019 Cumartesi 00:13
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam birbirinden önemli üç maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
EURO 2020 yolunda A Milli Takımımız son derece kritik bir mücadeleye çıktı. Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Türkiye’nin en yakın rakibi Fransa ile 18'er puanı bulunuyor. İşte, H Grubu puan durumu...
H Grubu günün sonuçları
Türkiye-Arnavutluk: 1-0
İzlanda-Fransa: 0-1
Andorra-Moldova: 1-0
H Grubu puan durumu
H Grubu 8. hafta fikstürü
14 Ekim Pazartesi
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye
21.45 İzlanda-Andorra
YORUM YAZ