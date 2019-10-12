H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan durumu Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam birbirinden önemli üç maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam birbirinden önemli üç maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu... EURO 2020 yolunda A Milli Takımımız son derece kritik bir mücadeleye çıktı. Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Türkiye’nin en yakın rakibi Fransa ile 18'er puanı bulunuyor. İşte, H Grubu puan durumu... H Grubu günün sonuçları Türkiye-Arnavutluk: 1-0 İzlanda-Fransa: 0-1 Andorra-Moldova: 1-0 H Grubu puan durumu H Grubu 8. hafta fikstürü 14 Ekim Pazartesi 21.45 Moldova-Arnavutluk 21.45 Fransa-Türkiye 21.45 İzlanda-Andorra

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